蘇丹政府軍宣布「暫停參與談判」　交戰雙方互控違反停火協議

▲蘇丹內亂似乎仍未透出和平曙光。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

一名蘇丹外交消息人士31日表示，政府軍宣布暫停與敵對準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）的停火談判，雙方互相指控違反停火協議。外界擔心，這場持續逾6周的衝突，恐怕發生新一波流血事件。

29日晚間，雙方同意把原本為期一周的停火協議延長5天，並且繼續對話。但到了31日，軍方宣布暫停參與停火協議，因為「叛亂分子從未執行過短期停火協議的任何條款，這些規定要求他們撤離醫院及住宅大樓」。政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）也喊話，要持續戰鬥直到勝利為止。

與此同時，RSF指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）也指責政府軍違反停火協議，並稱將行使「自衛權」。

蘇丹軍政府發生權力鬥爭，4月15日爆發內戰至今。5月初開始，政府軍及RSF陸續達成一項承諾保護平民的宣言，以及2項短期停火協議，卻仍持續發生零星衝突。

政府軍仰賴空中戰力及火砲，RSF相對輕裝但很擅長巷戰，雙方似乎皆未取得絕對優勢。根據居民說法，首都喀土穆（Khartoum）南部及尼羅河對岸的恩圖曼（Omdurman）直至30日晚間仍有激烈戰鬥。喀土穆周邊地區一直是戰火最激烈的地方，最西部的達佛（Darfur）等地也發生衝突。除了戰火以外，首都也發生普遍的搶劫、斷電及缺水問題。

▲蘇丹爆發內戰後，平民逃到鄰國查德（Chad）尋求庇護。（圖／路透）



蘇丹內戰迄今導致數百人喪生，近140萬人逃離家園，逾35萬人逃往鄰國。但境內多數醫院都停止營運，聯合國、大使館、援助機構及部分政府部門已經移往第二大城蘇丹港（Port Sudan）繼續運作，這裡是紅海的航運中心，幾乎沒有騷亂。