南韓曝金正恩「嚴重失眠」！高度仰賴酒精、尼古丁　體重破140公斤

▲南韓國情院指出，金正恩眼角周圍有「黑眼圈」，疑似深受失眠所苦。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（31）日上午發射一枚疑似運載軍事偵察（間諜）衛星的火箭，為其最高領導人金正恩近來積極推動的項目，儘管最後發射失敗墜海，卻仍引發南韓、日本高度關注。南韓情報機構指出，金正恩體重已經突破140公斤，且高度仰賴酒精、尼古丁，甚至有嚴重的睡眠障礙。

根據南韓媒體《News1》，南韓國家情報院（下稱國情院）院長金奎顯31日下午在國會接受質詢，國會議員劉相凡（國民力量）出席國會情報委員會全體會議後，向現場記者表示，國情院推測金正恩疑似有相當嚴重的睡眠障礙，因此需要仰賴大量的尼古丁、酒精，而平壤也因此大量進口萬寶路（Marlboro）、登喜路（Dunhill）等高檔香菸品牌的香菸。

劉相凡表示，目前國情院正在高度關注金正恩高度仰賴酒精、尼古丁，以及反覆伴隨著睡眠障礙等惡性循環現象。國情院透露，北韓今年4月從國外收集關於鎮靜安眠劑佐沛眠（Zolpidem）的醫療情報，用於治療最高領導人的失眠症狀，因此推斷金正恩失眠症狀嚴重。

南韓國情院也指出，從北韓官媒公開的相片來看，金正恩5月16日出席公開活動、批准軍事偵察衛星發射活動時，可以看見眼睛周圍有明顯的黑眼圈，而透過人工智慧（AI）分析，推測金正恩的體重高達140至145公斤，且金正恩從去年底手臂、手持續出現因抓傷而惡化的傷口，懷疑是罹患受到過敏、壓力等雙重影響下的皮膚炎。