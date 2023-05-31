印尼15歲少女遭11男多次性侵　警察老師村長都是色狼！恐處死刑

▲這起性侵案件曝光是因為受害女子私處疼痛，擔心影響生殖系統，才告訴父母她被性侵的遭遇。（示意圖／CFP）

中央社記者李宗憲雅加達31日專電

印尼中蘇拉威西省發生一起未成年性侵案，一名15歲女子從去年4月至今年1月遭到11名男子性侵，犯案男子包括村長、老師和一名警察。目前受害女子身心受創，正在醫院接受治療，當局下令徹查。

印尼媒體報導，中蘇拉威西（Sulawesi Tengah）巴利吉茂桐縣（Parigi Moutong）發生一起駭人聽聞的未成年性侵案，有名15歲女子遭到11名男子性侵，日前在母親的陪同下向警方報案，當時女子仍有腹痛及心理創傷，警方隨即將女子送醫治療。

印尼「羅盤報」（Kompas）報導，巴利吉茂桐縣警察局長尤迪（Yudy Arto Wiyono）表示，自2022年4月至2023年1月有11名嫌犯對女子性侵；根據該女子說法，性侵她的男子包括村長、老師和警察。

尤迪說：「受害者稱，她是在餐廳工作時認識這些男子，並在金錢的誘惑下被說服（發生性關係）。價錢從5萬至50萬印尼盾（約新台幣100元至1000元）不等。」尤迪也指出，這些男子還會買衣服或手機給受害者。

警方在審訊過程發現，這11名嫌犯不只一次性侵該女子，在旅館和車子內等多個地點對女子多次性侵。另外，警方也懷疑這些嫌犯利用毒品和利器威脅受害者，並稱部分嫌犯彼此互相認識。

警方根據醫院驗傷結果已將10人列為嫌犯，目前已逮捕5人，正持續調查。

印尼「點滴網」（Detik）報導，這起性侵案件曝光是因為受害女子私處疼痛，擔心影響生殖系統，才告訴父母她被性侵的遭遇。目前受害女子心理和生理狀況持續惡化。

中蘇拉威西保護婦女兒童聯盟的薩瑪（Salma Masri）說，受害女子很壓抑，該機構將持續關心這名女子的身心健康並提供法律援助。

這起未成年性侵案震驚印尼社會，當局下令徹底調查。印尼婦女與保護兒童部副部長納哈爾（Nahar）昨天強烈譴責這一事件，並要求執法單位徹底調查。

納哈爾說：「嫌犯可能被處以死刑、無期徒刑或最多20年的監禁。」並補充說，嫌犯還可能被公布身分、處以化學閹割或安裝電子檢測裝置等懲罰。