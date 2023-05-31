台大弟啃老「泡茶上癮」　每月伸手討5萬！爸爸不敢退休

▲弟弟是高材生，畢業後卻啃老不工作。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的無解...啃老族根本是爸媽養出來的！」一名網友抱怨，弟弟是高材生，無奈畢業後變啃老族，沉迷泡茶的世界裡，更聽信師父宣稱喝茶能調理身體，「每個月要從家裡挖走至少5萬！」而爸爸已65歲卻不敢退休，就怕弟弟沒錢，氣得原PO感嘆「以後也不敢生小孩了。」

一名網友在PTT透露，弟弟是台大畢業的高材生，但對本科系沒有興趣，畢業後一下對音樂感興趣，後來又想從事餐飲業，結果分別以「競爭力差」與「太累」而放棄追夢，開始過著無業又啃老的生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，弟弟某天不知從哪認識一群泡茶的朋友，而茶會師父自稱看得到每個人的磁場，要求弟子要喝量子茶來調理身體，就連泡茶的水也要特別購買，導致弟弟每月要花3至4萬元，甚至每天無償幫忙茶會大小事，還時常開車去中南部載東西，進而影響全家人的作息時間。

過一段時間，茶會一度有提供員工住宿，以及支薪1萬2000元，殊不知最近以空間規劃為由，便要弟弟出去租屋，甚至買了一部車不繳車貸，無奈爸媽怕他去借貸，捨不得斷掉金援，氣得原PO抱怨，「每個月要從家裡挖走至少5萬！」

看著弟弟需索無度，原PO拚命勸說爸媽也沒用，尤其爸爸身體不佳，明明65歲仍不敢退休，每天總想著要繼續賺錢，讓原PO心疼不已，「明明相同的教育環境，一視同仁的對待方式，還可以養出這樣的人...害得我以後也不敢生小孩了。」

底下網友熱議，「根本詐騙，一個月3至4萬喝茶？」「這茶會肯定是詐騙吧」、「你爸媽自己寵出來的」、「感覺爸媽以後給你資源少很多，要自強」、「一個願打一個願挨，你爸心甘情願付出，能怪誰」、「浪子被斷了手腳才會回頭」、「學歷不錯+邪教洗腦+尼特啃老，怎麼雷同的劇情一再上演」、「這種不斷絕援助就無底洞」、「弟弟就是逃避吧，台大畢業沒成就，說出來自己都很阿雜，那邪教就是浮木罷了」。

▼師父宣稱量子茶能調理身體，連水都要特別購買才行。（示意圖／ETtoday資料照）

