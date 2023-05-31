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曾控拜登性侵！　前女助理3年後突宣布：我已投奔俄羅斯

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）與范德賴恩通話。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）2020年競選時曾被指控性侵，當時已出面否認。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登曾在2020年大選前，被參議員時期的女助理里德（Tara Reade）指控性侵，當時里德宣稱拜登將手伸進她的裙裡，但拜登本人與團隊一概否認。時隔3年，里德最近與一名俄羅斯特務一起登上俄國官媒版面，並宣稱她已經投奔俄羅斯，「我感覺被保護與安全圍繞著。」

▲▼前拜登參議員辦公室女助理里德（Tara Reade）2020年指控拜登性侵，2023年5月宣布投奔俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲前拜登參議員辦公室女助理里德（Tara Reade）2020年指控拜登性侵，2023年5月宣布投奔俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

曾在拜登參議員辦公室擔任助理的女子里德，於2020年拜登獲民主黨提名總統候選人之際出面指控，拜登1993年春天在國會山辦公大樓的地下室，曾將手伸到她的襯衫和裙子裡，將她逼到牆角性騷擾。里德當時強調，在德拉威爾大學存檔參議院數十年的文件，可能有她的投訴紀錄存檔。但其他工作人員表示未聽聞此事，拜登也出面否認。

根據衛報報導，現年59歲的里德30日登上俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，並和曾在美國服刑的俄羅斯前特務、現任杜馬議員布堤娜（Maria Butina）一同受訪。里德表示，她已經投奔至俄羅斯，「我仍然有點恍惚，但感覺很好，我感到被保護與安全圍繞著。」

▲▼前拜登參議員辦公室女助理里德（Tara Reade）2020年指控拜登性侵，2023年5月宣布投奔俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

衛星社描述里德是一名「作家、公關人員與拜登的前助理」。里德還說，她感謝布堤娜和每一位在她無法確定自己是否安全時保護她的人，「我只是不想走回家，走進籠子裡，或是被殺掉。基本上我只有這兩個選擇。」她說，叛逃到俄羅斯的決定非常艱難，雖然2024大選臨近，有太多利害關係，「但我在這裡幾乎更好，而且很安全。」

里德表示，「我要對我的俄羅斯兄弟姐妹們說，我現在覺得很抱歉，美國菁英們選擇了如此咄咄逼人的立場。要知道，大多數美國公民確實想成為朋友，希望我們能再次團結起來。」她說，「我很享受在莫斯科的時光，感覺就像在家裡一樣。」

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