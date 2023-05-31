月薪9.9萬！　瓦格納集團「利用臉書、推特」大舉招募新血

▲瓦格納集團將招募範圍擴大至歐美各國。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在烏俄戰爭損失慘重，如今它將招募範圍擴大至歐美各國，將招募訊息翻譯成各種語言在臉書、推特流傳。據了解，瓦格納傭兵的月薪達3192美元（約台幣9.9萬元），而它們也在招聘廣告中強調，這是一份有帶薪休假的工作，還能享受醫療保健與在世界各地工作的機會。

根據《商業內幕》報導，事實查核公司Logically指出，瓦格納集團將招募資訊翻譯成法文、越南文與西班牙文等語言，再利用推特、臉書廣告，大舉招募來自歐美和其他世界各國的新血。Logically研究主管沃爾特（Kyle Walter）表示，雖無法確認這些廣告貼文是否真來自瓦格納集團，但與該集團在Telegram與俄羅斯社群媒體上的貼文比對，相似度極高。

▲瓦格納集團在烏俄戰爭中至少損失2萬人。（圖／達志影像／美聯社）



美國政治新聞網站Politico分析，過去10個月臉書和推特上關於瓦格納集團的招聘廣告，已經被瀏覽接近12萬次。匿名的西方政府官員也證實，招募廣告上所留的電話，確實有至少兩支和瓦格納集團或俄羅斯情報組織有關。

Politico指出，瓦格納集團的招聘單位主要集中在前線戰鬥、IT、駕駛和醫療人員，甚至還準備招募心理醫生；據了解瓦格納傭兵的月薪約為3192美元，而招募廣告上也形容，這不是一份艱難的工作，能享受帶薪休假、醫療保健、高薪與在世界各地工作的機會，甚至還有豐厚的業績獎金。

在烏俄戰爭之前，瓦格納集團就參與了非洲各地的戰爭活動；過去一年多以來，則投入烏俄戰爭協助俄羅斯，甚至讓俄國的囚犯加入組。集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）曾指出，它們在烏俄戰爭中已經損失至少2萬人。