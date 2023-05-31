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妥瑞兒遭羞辱輕生「被彈劾校長」投入遴選　人本批：不適格

▲台北市民權國中。（圖／翻攝民權國中臉書）

▲台北市民權國中。（圖／翻攝民權國中臉書）

記者楊惠琪／台北報導

台北市民權國中一名患有妥瑞氏症的王姓國一生，於2017年12月因不堪學校師長羞辱吼罵，入學短短98天就跳樓輕生身亡。監察院立案調查後，去年糾正北市教育局、彈劾校長朱毋我，並移送懲戒法院審理。人本基金會今（31日）指出，朱校長將參與下一階段校長遴選，呼籲握有選票的遴選委員，別讓欺凌、糟蹋妥瑞氏症學生的人再擔任校長。

人本基金會表示，7年前年僅13歲的國一生，才入學98天，就有站不完的罰站，有寫不完的罰寫，被導師認為是個麻煩，被生教組長吼罵，校長朱毋我甚至當眾對他說：「你有病，為什麼不去吃藥。」監察院調查證實，校方對王姓學生管教不當，讓他飽受羞辱、隔離、剝奪受教權的不當對待。

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人本基金會指出，去年監察院以北市教育局違反法定校長申訴程序，將朱毋我的懲處從大過變成申誡兩次，通過糾正案。而校長朱毋我則是指揮性平會對該名學生做出抽離班級、假日禁足、調動社團等處置，已超出性平會的任務，違反規定又不符合兒童最佳利益，被監察院彈劾並送懲戒法院。

人本基金會說，近日接獲部分學校家長會陳情，朱毋我因任期屆滿，將投入下屆校長遴選，批評這種欺凌、糟蹋妥瑞氏症學生的人，根本不適合再擔任校長。呼籲握有遴選委員席次的台北市教育局、中小學校長協會等，應嚴格把關，選出適格的校長，「沒有任何單位該用同意票，去肯定一個糟蹋學生的校長」。

北市教育局表示，北市國中校長遴選進入已第三階段，目前出缺學校尚有新民、古亭、民權、蘭州國中等4校，明起報名，只要有遴選資格者均可報名，至於遴選過程則尊重委員意見。民權國中校長朱毋我表示，對此事沒有評論。
 

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