在女同事口罩上「抹體液」！警DNA鑑定揪犯人　日男下場慘了

▲嫌犯趁被害人下班回家，將自己的體液塗抹在對方的物品上。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本茨城縣一名32歲男子因為涉嫌在女同事的工作服與口罩上塗抹自己的體液，因此被依毀損物品嫌疑逮捕。而根據警方表示，此次獲報後使用DNA鑑定，因此才得以鎖定嫌犯的身分。

根據《日本電視台》報導，現年32歲的嫌犯中山拓樹是茨城縣土浦市一間公司的職員，他3月涉嫌在辦公室內將自己的體液塗抹在女同事的工作服與口罩上，因此被警方逮捕。

根據警方調查，中山拓樹與20多歲的被害人在同一間公司工作，事發當天，被害人下班後將工作服與口罩放在辦公室後就返家。中山拓樹趁著被害人下班離開現場後，便將自己的體液塗抹在上面。被害人隔日上班後，赫然發現自己的物品上有奇怪液體，因此報警。

▲警方透過DNA鑑定鎖定嫌犯。（示意圖／CFP）



警方獲報後進行DNA鑑定，並一一與該公司員工進行配對，最終鎖定嫌犯。而在面對調查時，中山拓樹也坦承犯行，因此被警方依破毀損物品嫌疑逮捕。

另一方面，日本千葉縣2022年也曾經發生類似事件，一名20多歲的小學男老師趁著學生放學，在四下無人的體育館內，往女學生的球鞋射精，並將整個過程用手機拍下。該名男老師是因為其他的偷拍事件被警方鎖定，警察在調查過程中，意外在他的手機內搜出一系列偷拍與猥褻影片，相關案件才因此曝了光。