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台灣爆紅「大王具足蟲」拉麵！CNN專訪老闆　外國網友嚇瘋飆3字經

▲▼台北知名拉麵店推出「大王具足蟲」料理，吸引饕客預約品嚐。（圖／路透）

▲台北知名拉麵店推出「大王具足蟲」料理，吸引饕客預約品嚐。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

台北知名人氣拉麵店最近推出「大王具足蟲」濃厚魚介雞白湯拉麵而爆紅，該款拉麵使用號稱夢幻食材、擁有14隻腳的大王具足蟲，不僅是店家限定熟客才能享用的料理，每一碗更要價1480元新台幣，最近更廣受外媒報導，引發國外民眾討論，有網友受畫面衝擊後脫口說出「WTF」（這什麼鬼），也有專家擔心食安疑慮。

美媒《CNN》於當地時間29日以標題「台北最火爆的新料理是一隻擁有14條腿的甲殼類動物」，內文前的首圖搭配著一張米黃色大王具足蟲橫跨整碗拉麵的圖片，第一段便指出台北知名人氣拉麵店推出的新料理，一隻擁有14條腿、造型奇特的大王具足蟲成為吸引饕客前來的亮點，有的人想要拍照打卡、有的人想要偷咬一口。

▲▼台北知名拉麵店推出「大王具足蟲」料理，吸引饕客預約品嚐。（圖／路透）

▲▼台北知名拉麵店推出「大王具足蟲」料理，吸引饕客預約品嚐。（圖／路透）

報導指出，大王具足蟲拉麵自從5月22日推出後，已經有超過100位的饕客預約享用，儼然成為店家的「夢幻食材」，該間拉麵店將大王具足蟲蒸煮10分鐘，然後將大王具足蟲和厚實的雞肉、魚肉湯放進拉麵碗中，雖然每碗售價1480元新台幣，但饕客們卻表示非常值得，因為大王具足蟲嚐起來像是龍蝦、螃蟹的混合體，吃起來口感細膩、有嚼勁。

37歲的餐廳老闆拿起大王具足蟲讓饕客們拍照，他受訪時表示，「大王具足蟲的外表太過吸引人了，牠看起來很可愛。在烹煮方法上，我們使用最簡單的方法，清蒸。因此料理起來不會太過困難。」

▼37歲的餐廳老闆受訪。（圖／路透）

▲▼台北知名拉麵店推出「大王具足蟲」料理，吸引饕客預約品嚐。（圖／路透）

▲▼台北知名拉麵店推出「大王具足蟲」料理，吸引饕客預約品嚐。（圖／路透）

該餐廳在臉書上的粉絲專頁指出，大王具足蟲主要食用鯨魚、魷魚等海洋動物的腐食，一般生活在冰冷的深海，棲息於170至2140公尺深、昏暗無光且僅攝氏4度的海域，而此次大王具足蟲的捕獲海域位處東沙群島附近。

粉絲專頁也表示，大王具足蟲的殼目前還是以裝飾使用為主，暫時不拿來熬湯，而在除去胃囊內臟後，腺體可以保留做為食用，若採用清蒸方式調理，白肉部分吃起來有龍蝦加螃蟹的香氣，黃色腺體則頗有蟹黃、蟹膏的口感和味道，口味出乎意料的鮮甜。

自從該款拉麵推出後，部分學者擔憂海底拖網捕魚的策略恐怕對生態界產生潛在影響，以及後續在健康和食品安全上帶來風險。不過，一名擔任遺傳諮詢師的34歲黃姓饕客卻不以為意，「假設這真的是一份特別的料理，而這些大王具足蟲就像餐廳老闆所說，是無意間被捕獲的，那麼有機會的話，每個人都應該來嘗試。」

▲▼台北知名拉麵店推出「大王具足蟲」料理，吸引饕客預約品嚐。（圖／路透）

▲▼台北知名拉麵店推出「大王具足蟲」料理，吸引饕客預約品嚐。（圖／路透）

台南國立大學生物科技學系副教授黃銘志則針對潛在健康風險提出警告，表示目前像大王具足蟲這樣的未知物種，恐怕存在著毒素或汞等重金屬。

《CNN》在推特分享該則報導後，吸引25萬6千多人瀏覽。有網友以昆蟲的圖案留言，並表示「WTF（這什麼鬼）」，質疑大王具足蟲的拉麵是否真的能吃下肚，也有網友擔憂大王具足蟲會造成未知的病毒像新冠肺炎一樣在地球傳播。

網友們留言表示，「他看起來就像沒有爪子的龍蝦，估計味道也一樣」、「我想吃看看，只要保證該物種不會滅絕」、「因為它的外表很吸引人，看起來很可愛......喔，好吧」、「讓我們引起其他一些糟糕的流行疾病」、「這次可能會發現哪種病毒傳染給人類」。

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