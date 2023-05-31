首爾「警報亂響」要求避難引民眾恐慌　市長道歉：我認為不是誤發

▲北韓31日上午發射運載火箭，首爾市府向民眾緊急發送警報，要求立刻避難，隨後行政安全部又發送一次簡訊，表示警報為首爾市府誤發。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（31）日上午6時27分往南發射疑似為運載火箭的飛行器，過程中一度越過白翎島西側海域，最後從南韓、日本辨識雷達消失，墜落在西海（黃海），南韓行政安全部、首爾市府一度向民眾誤發警報簡訊，造成恐慌。對此，首爾市長吳世勳也向民眾道歉，不過他認為警報並非誤發。

首爾市府31日上午6時41分向居民發送警報，不僅傳送文字簡訊，許多居民甚至在睡夢中被震動的手機警報嚇到驚醒，簡訊內容要求民眾立即前往避難，且兒童與老弱婦孺更應優先動身避難，警報一響後民眾紛紛用手機上網搜尋新聞，導致南韓最大入口引擎網站Naver一度癱瘓。

根據《韓聯社》，首爾市長吳世勳31日下午首先針對「誤發警報」造成混亂一事道歉，「經過我方了解狀況後，在北韓發射航太飛行器、情勢緊迫的狀況下，首爾市消防災難本部民防委警報管制所相關人員在接獲行政安全部發布警報的命令後，考量到事態的緊迫性，才決定發送警報。」

吳世勳表示，「北韓發射飛彈時通常是向東海（日本海）發射，不過此次卻罕見向南發射，首爾市府有責任一肩挑起1千萬市民朋友的安全，因此判斷必須立刻採取措施，才會發送警報。」

吳世勳認為此次警報並不屬於誤發，「當北韓向西海（黃海）發射火箭時，我們認為包括首爾在內的首都圈地區必須高度重視。因此此次發送警報，或許現場實務人員有應對過當的疑慮，但這絕對不是『誤發』。針對安全問題必須毫無任何妥協空間，且必須以過當的程度應對，這才是基本原則。」

吳世勳承諾，「為了防止市民們再度出現混亂，同時儘速提供正確的引導資訊，未來首爾市府將和政府攜手合作，針對警報系統、警報簡訊內容、避難方法等進行進一步的研究。」

至於是否會向相關公務人員究責？吳世勳表示，現在談論此問題恐怕「言之過早」，未來一度遇到類似狀況，恐怕會讓相關公務人員不敢隨機應變。

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