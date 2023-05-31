北韓火箭千里馬號發射失敗　韓媒譏「千里墜海」！金正恩慘痛目睹全程

▲金正恩去年12月15日前往西海衛星發射場親自視察高功率固態燃料引擎噴射實驗。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今（31）日上午6時27分首度向南發射搭載軍事偵察（間諜）衛星「萬里鏡-1型」的運載火箭「千里馬-1型」，雖採用洲際彈道飛彈（ICBM）發射技術，最後卻因引擎、燃料特性不穩而墜落西海（黃海）。南韓研判，北韓發射準備期間過短，加上無故改變發射路徑，才會導致失敗。

南韓媒體《中央日報》更在報導中諷刺，運載火箭「千里馬-1型」真的只飛行1000里（約392公里）就在於青島西側200公里處墜海，其發射地點西海衛星發射場（平安北道鐵山郡東倉里）和墜落地點的直線距離恰巧約350公里；至於用來軍事偵察的人造衛星「萬里鏡-1型」，不要說成功偵察美國、南韓軍事設施，就連登上預定軌道都宣告失敗。

根據南韓《韓聯社》，南韓國家情報院（以下稱國情院）31日下午分析北韓發射火箭失敗的原因，指出北韓此次發射時過度改變發射飛行路徑，過去北韓發射火箭時第1、2節火箭飛行路徑呈一直線，但此次卻先是設定偏西的路徑，之後又將路徑改為偏向東側，最後產生技術性問題，導致發射失敗墜海。

▲北韓發射疑似搭載間諜衛星的運載火箭失敗，南韓軍方在墜落海域實施打撈作業，撈起連結1、2節火箭的筒狀物。（圖／路透）

而南韓才於不久前的5月25日成功發射自主研發的運載火箭「世界號」，在第3次發射中成功將次世代小型衛星2號等8顆人造衛星送上距離地表550公里高的軌道上，此舉讓好勝心強的北韓受到刺激，將本來需要耗時20天的準備過程縮短至數天以內，且東倉里擴建的發射場根本還未如期完工，倉促發射火箭招致發射失敗的結果。

南韓國情院研判，31日上午北韓發射運載火箭時，金正恩可能前往現場親自督導視察，因為在距離東倉里西海衛星發射場1.3公里處的觀景台附近，發現車輛、帳篷等設施。

至於此次發射失敗的飛行器，是否真的是北韓所宣稱的運載火箭？南韓國情院表示，北韓將此次飛行器稱之為「千里馬-1型」，判定該枚火箭為以ICBM引擎為基礎的新型飛行器；而其所搭載的軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」，則是長1.3公尺、重達300公斤，解析度僅達1公尺上下，只能執行初階偵察任務的小型低軌道地球觀測衛星。

南韓軍方31日上午8時5分在火箭墜落海域，成功從水深70公尺處打撈部分火箭殘骸，推測為連接第1、2節火箭的筒狀物，上面以紅色字體標示「檢驗門-13（機構組立）」，證實該筒狀物為北韓所發射火箭的部份殘骸。

▲南韓軍方在墜落海域實施打撈作業，發現上面印紅色字體「檢驗門-13」的筒狀火箭殘骸。（圖／路透）

若算上此次發射，北韓從1998年至今一共試圖發射6顆人造衛星，其中只有2顆人造衛星成功進入預定軌道，不過最後皆未能成功與地面接觸、取得訊號，被判定為發射失敗、死掉的衛星。

北韓1998年8月31日在咸鏡北道花臺郡舞水端里發射小型人造衛星「光明星-1號」，經過4天後宣稱成功進入軌道，不過當時美國、南韓當局卻判定該顆衛星進入軌道失敗；2009年4月5日，北韓又在舞水端里發射搭載人造地球衛星「光明星-2號」的火箭「銀河2號」，當局宣稱成功進入預定軌道，不過美國、南韓同樣判定為失敗。

2012年4月13日，金正恩掌政後首度規劃發射火箭，作為慶祝太陽節（金日成冥誕）的盛典，當局在平安北道鐵山郡東倉里發射長程運載火箭「銀河3號」，上面搭載人造衛星「光明星-3號」，不過卻依舊未能成功進入軌道；同年12月12日，北韓再度發射人造衛星「光明星-3號」，宣稱成功進入預定軌道。

▲金正恩去年3月視察西海衛星發射基地，並要求擴建。（圖／路透）

2016年2月7日，北韓在西海衛星發射場透過運載火箭光明星號發射地球觀測人造衛星「光明星4號」，宣稱完全成功進入預定軌道。

南韓《中央日報》分析，金正恩將人造衛星的命名體系，從象徵父親金正日的「光明星」（北韓稱金正日冥誕2月16日為光明星節）更改為「萬里鏡」，似乎是意圖擺脫父親金正日的衛星命名，將新的金正恩體制下發射的軍事偵察衛星，視為自己引以為傲的功績。