淪豬仔想逃離園區　25歲女遭「性侵、熱鐵烙膚」恐怖37天生不如死

▲女子想逃離園區被發現，遭囚禁、性侵受盡折磨37天後才脫逃。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名25歲女子碰上新冠疫情失業，從友人那裡得知有個數萬令吉的高薪工作，成功通過面試飛往另個國家上班。怎知接下來的37天卻是生不如死的恐怖日子，遭囚禁、性侵、熱鐵烙膚，受盡折磨，所幸某個夜裡順利逃出，軍方出手救援，這才安全返國。

馬來西亞《中國報》報導，馬來西亞25歲女子莉娜之前在新加坡上班，失業後被迫返回馬來西亞找工作，得知有個工作機會可拿到數萬令吉的高薪，且這還不包括傭金，讓她感到非常振奮，答應面試。在成功通過面試後，她被告知要到另個國家上班，住宿、機票、簽證費用均由公司負擔，因此欣然接受這份工作。

怎知到了當地接受培訓的第一天，莉娜驚覺不對勁，因為光靠自己什麼都做不了，連上廁所都必須徵求主管同意，且幾乎不被允許，還要每天沒日沒夜工作。

莉娜坦言，其實第一天就想逃跑，但無時無刻被人監督，後來逃跑的決定也讓事情變得非常糟，「我被關入滿是老鼠的黑屋子長達兩天，期間只給飯和肉汁」。她也想過找信任的同事求助，卻沒想到對方是主管的眼線，被揭穿想逃跑的念頭後受盡折磨，不但被性侵、毆打，還遭熱鐵烙膚伺候。

在園區待了37天之後，莉娜趁夜出逃，幸運的是，當時還有另一名友人也正在逃跑，最終被軍隊救出安全返國。這一切的遭遇讓她直言，「奉勸大家不要輕信社交媒體的招聘資訊，更要勤於調查公司背景，否則很有可能沒有回頭路」。