女歌手當眾脫褲！駕駛艙「露出肉色渾圓」嘟嘴擺拍　誇張片瘋傳

▲巴西女歌手在駕駛艙露出臀部。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

巴西24歲女歌手皮波基尼亞（MC Pipokinha）的創作、表演及行事都以大膽色情風格聞名，她最近參觀商用客機駕駛艙時，竟冷不防脫掉褲子，露出圓潤翹臀，還對著鏡頭回眸嘟嘴。這段誇張影片在推特瘋傳後，招致猛烈抨擊。

根據影片，素顏的皮波基尼亞抓著飛機操縱桿，露出一抹頑皮微笑，下秒卻站起來，冷不防脫掉褲子。此時，機長不滿地出聲遏止，「妳不能這麼做，不要露出來，尊重一點！」但她似乎不在意被斥責，一邊大笑一邊輕拍機長，慢慢把褲子穿上，「我沒有露出來，我有穿短褲，你以為我脫光了嗎？」

Na cabine de um avião da Gol, MC Pipokinha tira a calça do lado de piloto, mesmo após advertências. "Achou que eu estava pelada, né?!", disse a funkeira. pic.twitter.com/9rRcvlxCZI — Metrópoles (@Metropoles) May 29, 2023

皮波基尼亞多次公開做出煽情挑逗的行為，經常躍上媒體版面。這段影片據信是由同行友人拍攝，之後上傳至推特。

網友憤怒抨擊她的舉動，「只有中二生才喜歡這種內容」、「看到這個讓我好火大」，另一些人認為機長也該負點責任，「讓一個想要裸體的人坐在駕駛座上，即使開啟自動駕駛模式，也是有風險的」、「如果他們禁止駕駛艙參觀，終結那些真正熱愛飛航的人的權利…多麼荒謬」。

G1等媒體報導，巴西高爾航空（GOL）證實，這段影片28日在聖保羅的瓜魯柳斯國際機場（GRU Airport）拍攝。根據該公司政策，機長有權開放乘客參觀駕駛艙，條件是全程監督、飛機已降落地面、不影響下次飛行準備或安全。儘管如此，「我們無法預測影片中乘客那種突然的行為，公司對此事感到震驚，也不接受如此不尊重的態度」。