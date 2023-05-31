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發文挺改革「竟被抓去關」　沙烏地女權人士使用hashtag也成罪名

▲▼沙烏地阿拉伯29歲女子瑪娜赫爾（Manahel al-Otaibi）在推特和Snapchat發布貼文支持改革而被捕。（圖／翻攝Instagram@manahelal_otibi）

▲瑪娜赫爾發文支持改革而被捕。（圖／翻攝Instagram@manahelal_otibi，下同。）

記者吳美依／綜合報導

沙烏地阿拉伯29歲女子瑪娜赫爾（Manahel al-Otaibi）在推特和Snapchat支持與宣傳改革，要求賦予國內女性更多基本權利，竟因此於去年11月被捕，並且監禁至今，罪名包括使用主題標籤「#社會準備好了」（#societyisready），呼籲廢除男性監護制度。

瑪娜赫爾是一名擁有執照的健身教練，熱愛藝術、瑜珈、旅行，經常分享與宣傳女性賦權（female empowerment）內容，除了使用社群媒體遭宗教警察檢舉，也被指控沒有穿著「得體」服裝。她目前仍在拘留中，尚未定罪或判刑，但先前類似案例表明，對於女性基本權利的公眾要求會被視為煽動。

事實上，瑪娜赫爾的姊姊法茲（Fouz al-Otaibi）也被指控沒有穿著得體服裝，但在被捕前成功逃出沙烏地阿拉伯。另一個姊姊瑪莉安（Maryam）也是知名女權倡議者，曾因抗議男性監護制度坐牢，2017年才獲釋。

▲▼沙烏地阿拉伯29歲女子瑪娜赫爾（Manahel al-Otaibi）在推特和Snapchat發布貼文支持改革而被捕。（圖／翻攝Instagram@manahelal_otibi）

《衛報》報導，沙烏地阿拉伯放寬對女性的嚴格統治，包括服裝及外出工作的能力，以利塑造新國家形象，推廣王國及觀光，但當局仍持續打壓要求更多改革的女性。

瑪娜赫爾只是沙烏地人因為使用社群媒體挑戰當局而被逮捕的最新一例。此前，在英國里德大學攻讀博士的薩爾瑪（Salma al-Shehab）因為使用推特、追蹤及轉發異議人士和社運份子的貼文，回國即遭逮捕，被恐怖主義特別法庭判處34年有期徒刑。

居住在境外的沙烏地人權組織ALQST負責人哈斯洛爾（Lina al-Hathloul）說，這起案例突顯當局空洞的改革承諾，「沙烏地女性仍會因為要求權利，或僅因為相信她們能夠自由地穿自己想穿的衣服，就被監禁或者面臨虛假審判。」

前沙烏地國務大臣、2017年5月起流亡加拿大的賈布里（Saad bin Khalid Al Jabri）也說，這起案例是沙烏地政府偽善並選擇性適用嚴格法律的一個例子，「當局為了促進觀光接待外國Instagram模特兒，甚至發布泳裝照片，卻把沒穿罩袍（Abayas）的沙烏地女性關起來。」

沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）領導的政府經常打壓異議人士，據稱他透過沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）間接持有推特大量股份，還在公司內部安插間諜，獲取被視為王國威脅的用戶個資。

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