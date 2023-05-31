北韓發射失敗「揚言再射」！　日本維持警戒至6／11

▲北韓31日上午6時28分發射疑似為運載衛星的火箭，不過最後發射失敗墜落黃海。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

北韓31日上午6時28分左右以彈道飛彈技術發射搭載間諜衛星的火箭，突然其來的舉動也使日本沖繩縣與南韓發動國家警報。北韓不到3小時後便坦承發射失敗，並揚言將在「最快的時間內進行第二次試射」。對此，日本防衛省宣布，將維持必要且萬全的措施，並持續保持警戒至6月11日。

根據《富士新聞網》報導，北韓國家宇宙開發局在火箭發射後迅速對外承認，由於新型引擎系統與使用的燃料特性不夠穩定導致發射失敗，但同時也強調科學家與相關人員將著手進行具體調查，將在最快的時間內進行第二次發射。

日本當局對於此次事件已經下達命令，要求持續保持警惕並做出應對，由於北韓先前曾經預告會在6月11日前發射，因此日本也決定在此之前保持萬全準備。

防衛大臣濱田靖一則指出，「防衛省將會持續蒐集並分析相關情報，抱持緊張感，維持警戒，並對北韓動向進行監視。」此外，日本同時也透過外交途徑向北韓發出嚴正抗議與譴責。

日本政府研判，火箭自31日上午6時28分左右發射後，於6時35分便消失在黃海上空，並未成功將「間諜衛星」發射至太空。雖然目前可以確定北韓是朝先前預告的方向發射，不過飛行距離與高度仍待分析。