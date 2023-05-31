驚險34分鐘！北韓射彈「沖繩警報狂響」　7航班延誤、電車一度停駛

▲北韓疑似發射飛彈，沖繩縣警報狂響。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

北韓疑似發射彈道飛彈，日本沖繩縣於當地時間6時30分（台灣時間7時30分）發布避難警報，34分鐘後解除。在此期間，居民一片人心惶惶，那霸機場至少7個航班因此延誤，沖繩都市單軌電車（Yui-Rail）也一度全線停駛，但已於上午7時（台灣時間8時）恢復營運。

NHK、產經新聞等報導，日本政府透過全國瞬時警報系統（J-Alert）對沖繩發布警報，呼籲民眾緊急撤離避難，官員也召開危機處理工作小組會議，但經過一番分析研判，北韓飛彈沒有落入日本或通過日本上空的可能性，於當地時間7時4分解除警報，迄今未接獲災難損害通報。

▲瑪娃颱風逼近，也影響了部分交通。（圖／達志影像／美聯社）



由於警報的關係，那霸機場一度暫時地面營運，截至當地時間上午9時（台灣時間上午8時），全日空、日本越洋航空、琉球空中通勤、空之子航空至少7個航班延誤。另因瑪娃颱風逼近，先前已有38個航班取消，主要都是往返離島的航班。儘管其餘航班照常飛行，航空公司仍呼籲乘客隨時留意最新狀況，因為未來仍可能發生其他延誤。

沖繩本島公車照常營運，宮古島與石垣島的部分路線則因颱風停駛。此外，沒有國高中及小學班級受影響的通報，孩子們照常上學。首里城公園、沖繩美麗海水族館等地點也照常營業開放。

▲沖繩居民憂心忡忡。（圖／達志影像／美聯社）



當時，民眾的智慧型手機警報大作，讓許多人非常震驚恐懼，但聽到飛彈不會打過來，全都鬆了一口氣。一名五年級小學生說，「我以為事情真的發生了，很害怕很緊張。爸媽要我趕快撤離，全家人都躲了起來。」一名70歲婦女表示，「我聽到發射飛彈時很驚訝，想到過去的歷史和最近俄羅斯入侵烏克蘭，讓我非常擔心。」一名38歲上班族也說，「我很驚訝，一想到可能發生的事情也很害怕。希望政府做出正確回應。」

沖繩縣知事玉城丹尼對此表示，北韓「發射導彈違反聯合國決議，非常遺憾，而且2號颱風（瑪娃颱風）正在逼近本縣。我們將繼續與中央密切合作，盡我所能確保人民的安全和保障。」