8架無人機襲莫斯科富人區！接近普丁官邸　目擊影片曝光

▲莫斯科住宅外牆和窗戶破損。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯首都莫斯科30日遭無人機襲擊,軍方稱總共有8架來自烏克蘭的無人機被擊落,其中部分碎片還落在總統普丁居住的富人區,且有2人受傷。俄羅斯議員更稱,這是自德國納粹二戰入侵俄國以來,莫斯科遭受最嚴重的攻擊。

▲無人機瞄準的目標是莫斯科西區,當地是許多富人、政府高官政要的住所。(圖/路透)



根據《路透社》報導,俄羅斯國防部表示,他們擊落了8架來自烏克蘭的無人機,而這些無人機瞄準的目標是莫斯科西區,當地是許多富人、政府高官政要的住所,就連普丁的官邸都在這區。莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)指出,有多棟建築遭輕度破壞,部分大樓的居民也進行了撤離,但仍有2人因此受傷。

Rich Russians react angrily to military drones striking their neighborhood in Moscow this morning.



Many Russians are asking themselves “what have we done to deserve this?”



They are still clueless pic.twitter.com/dLK54lx9mg