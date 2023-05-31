8架無人機襲莫斯科富人區！接近普丁官邸　目擊影片曝光

▲莫斯科住宅外牆和窗戶破損。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科30日遭無人機襲擊，軍方稱總共有8架來自烏克蘭的無人機被擊落，其中部分碎片還落在總統普丁居住的富人區，且有2人受傷。俄羅斯議員更稱，這是自德國納粹二戰入侵俄國以來，莫斯科遭受最嚴重的攻擊。

▲無人機瞄準的目標是莫斯科西區，當地是許多富人、政府高官政要的住所。（圖／路透）



根據《路透社》報導，俄羅斯國防部表示，他們擊落了8架來自烏克蘭的無人機，而這些無人機瞄準的目標是莫斯科西區，當地是許多富人、政府高官政要的住所，就連普丁的官邸都在這區。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指出，有多棟建築遭輕度破壞，部分大樓的居民也進行了撤離，但仍有2人因此受傷。

Rich Russians react angrily to military drones striking their neighborhood in Moscow this morning.



Many Russians are asking themselves “what have we done to deserve this?”



They are still clueless pic.twitter.com/dLK54lx9mg — Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2023

▲莫斯科居民拍下無人機飛行。

從曝光的畫面可以看到，部分大樓的外牆還能看到無人機被擊落後殘留的焦黑痕跡；當地區民表示，他們聽見了巨大的爆炸聲響，接著還有很濃的汽油味，也有人目擊到防空系統發射的瞬間。

BREAKING: Footage of Russia air defense system in Moscow firing at drones, which local media say are part of a Ukrainian attack. pic.twitter.com/4sJV0839OQ — The Spectator Index (@spectatorindex) May 30, 2023

▲莫斯科啟動防空系統。



普丁30日在電視演說中表示，烏克蘭的報復行動，目的是要令俄國人害怕，「莫斯科的防空系統運作正常，令人感到滿意。」國會議員伊凡諾夫（Maxim Ivanov）則表示，這是自德國納粹二戰入侵俄國以來，莫斯科遭受最嚴重的攻擊，「現在沒有一個俄羅斯人可以逃避這個新的現實。」

美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則在記者會中回應，「我們不支持在俄羅斯境內發動襲擊。」針對俄方指控，澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）否認參與無人機攻擊事件，但樂於看到這些事情發生，更預測類似襲擊事件將會增加。