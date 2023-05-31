8架無人機襲莫斯科富人區！接近普丁官邸　目擊影片曝光

▲莫斯科住宅外牆和窗戶破損。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
俄羅斯首都莫斯科30日遭無人機襲擊，軍方稱總共有8架來自烏克蘭的無人機被擊落，其中部分碎片還落在總統普丁居住的富人區，且有2人受傷。俄羅斯議員更稱，這是自德國納粹二戰入侵俄國以來，莫斯科遭受最嚴重的攻擊。
▲無人機瞄準的目標是莫斯科西區，當地是許多富人、政府高官政要的住所。（圖／路透）
根據《路透社》報導，俄羅斯國防部表示，他們擊落了8架來自烏克蘭的無人機，而這些無人機瞄準的目標是莫斯科西區，當地是許多富人、政府高官政要的住所，就連普丁的官邸都在這區。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指出，有多棟建築遭輕度破壞，部分大樓的居民也進行了撤離，但仍有2人因此受傷。
Rich Russians react angrily to military drones striking their neighborhood in Moscow this morning.— Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2023
Many Russians are asking themselves “what have we done to deserve this?”
They are still clueless pic.twitter.com/dLK54lx9mg
▲莫斯科居民拍下無人機飛行。
從曝光的畫面可以看到，部分大樓的外牆還能看到無人機被擊落後殘留的焦黑痕跡；當地區民表示，他們聽見了巨大的爆炸聲響，接著還有很濃的汽油味，也有人目擊到防空系統發射的瞬間。
BREAKING: Footage of Russia air defense system in Moscow firing at drones, which local media say are part of a Ukrainian attack. pic.twitter.com/4sJV0839OQ— The Spectator Index (@spectatorindex) May 30, 2023
▲莫斯科啟動防空系統。
普丁30日在電視演說中表示，烏克蘭的報復行動，目的是要令俄國人害怕，「莫斯科的防空系統運作正常，令人感到滿意。」國會議員伊凡諾夫（Maxim Ivanov）則表示，這是自德國納粹二戰入侵俄國以來，莫斯科遭受最嚴重的攻擊，「現在沒有一個俄羅斯人可以逃避這個新的現實。」
美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則在記者會中回應，「我們不支持在俄羅斯境內發動襲擊。」針對俄方指控，澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）否認參與無人機攻擊事件，但樂於看到這些事情發生，更預測類似襲擊事件將會增加。
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