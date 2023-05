猛切掠過飛機前方！　五角大廈：中國戰機「挑釁」美軍偵察機

▲一架中國殲-16猛然飛到前方,造成機尾亂流,導致美軍RC-135偵察機受到干擾。(圖/翻攝推特@INDOPACOM)



記者吳美依/綜合外電報導

五角大廈30日表示,一架中國戰鬥機在美軍偵察機附近進行「不必要的攻擊性」操作。根據美國印太司令部(INDOPACOM)釋出影片,一架中國殲-16猛然切到前方,造成機尾亂流,導致後方的美軍軍機劇烈晃動,明顯受到干擾。

美方宣稱,中國軍機近期行為日益危險。美國印太司令部表示,本事件5月26日發生在南海國際空域,美軍波音RC-135正在進行「安全及例行性的任務」,卻被迫穿越中國戰機的機尾亂流,「美國將繼續在國際法允許的任何地方,安全與負責任地飛行、航行並行動。」

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."



Read morehttps://t.co/jeAEg1lHXz pic.twitter.com/AvPKRZHCZB