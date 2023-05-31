北韓一早就射！首爾「誤發警報」還晚了9分鐘　民眾怒炸：很荒唐

記者張寧倢／編譯

北韓今（31日）晨向南發射飛行器，南韓首爾市上午6時41分發布警報，要求國民做好避難準備，但警報文字內容寫的卻是6時32分，比發布時間晚了9分鐘，且在超過20分鐘後政府又突然澄清警報「是誤發」。讓當時許多正準備上班、上課的民眾除了驚慌不安，事後更感到荒唐與混亂，引發民怨。

▲北韓5月31日用載運火箭發射軍事偵察衛星，以失敗告終。圖為南韓首爾民眾當天觀看電視播放北韓相關新聞報導。（圖／路透）

根據韓聯社報導，首爾市31日上午6時41分發送災難訊息，「今日6時32分首爾地區警戒警報。請各位國民做好避難準備，並讓老弱者與兒童優先掩避。」由於多數人事前已知北韓即將發射航太飛行器，引起首爾市民們驚慌，不知道該照常出門上班，還是應該躲在家裡。

更令民眾傻眼的是，在警報發布22分鐘後，行政安全部於7時3分再次發送訊息稱，上午6時41分首爾市發布的警戒警報屬於「誤發事項」，並稱相關情況在一定程度上已獲處理。

▲北韓發射航太飛行器之際，南韓首都首爾市誤發避難警報引發民怨。（圖／路透）

韓聯社實際採訪了首爾市民的看法，33歲的朴允國（音）表示，警報沒有任何內容，只有叫大家躲避，根本不知道是什麼情況。46歲的金某憤慨地說，因為災難警報說要躲避，「我叫醒了原本還在睡覺的小孩，但後來卻收到『誤發令』的訊息，覺得很荒唐。為了安慰不清楚狀況的孩子，我連上班都未能準時。」

37歲的李某收到警報當下，立刻打開電視，腦中想過了數萬種情況，「到底要去公司還是該怎麼做，結果居然是誤發令，真是令人無言。」首爾市隨後於7時25分發布「首爾全區警戒警報解除，市民可恢復正常生活」的訊息，再次讓民眾摸不著頭緒。29歲李姓上班族說，「首爾市發警報，但行政安全部說這是誤發令，後來又說是北韓導彈，前後說法反覆無常，只是讓人感到一片混亂。」

網路上也有許多人留言批評政府，「說是在32分發射，但在42分發布警報的話，這應該是等到人都死了才發警報吧」、「不是吧，應該告訴我為什麼要躲避啊」。也有人說，「更正通知需要花20分鐘，這像話嗎？」住在首爾恩平區的43歲沈某說，連避難場所也沒說，只讓人無條件躲避，知道是誤發警報後更覺得擾民，「今後就算收到類似訊息也很難相信了。」