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瑪娃直奔沖繩！知事籲「非必要勿外出」　至少影響到6/3

▲▼瑪娃直奔沖繩！知事籲「非必要勿外出」。（圖／日本氣象廳）

▲沖繩縣知事呼籲民眾與觀光客，在瑪娃靠近沖繩期間切勿外出。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

颱風瑪娃持續往西北方向移動，日本沖繩首當其衝，沖繩縣知事玉城丹尼31日對當地居民與觀光客喊話，由於颱風仍在持續接近中，若非必要請勿外出，並且避免靠近危險的場所，同時在安全的場所避難。氣象廳預計6月2日就會對沖繩本島發布暴風警報。

根據日本氣象廳的預測路徑，沖繩縣宮古島與石垣島已經進入瑪娃的七級風暴風圈內，直到6月3日前，颱風帶來的強風與暴雨仍會持續影響整個先島群島與沖繩本島。

根據《沖繩時報》報導，沖繩縣知事玉城丹尼31日召開縣危機管理對策本部並表示，預計在6月1日至2日間對先島群島發布暴風警報、6月2日對沖繩本島發布暴風警報。玉城丹尼也呼籲居民與觀光客避免非必要的外出，並且不要靠近危險場所，在颱風接近前先前往安全地點避難，面對暴風與大雨，應將生命安全視為最優先。

先島群島31日開始會有激烈降雨，由於瑪娃移動速度較慢，因此雨勢將持續到6月2日。沖繩本島地區6月1日至3日間則會出現「警報級」的大雨。隨著瑪娃靠近，先島群島沿岸目前已出現巨大風浪。

另一方面，31日是瑪娃最靠近台灣的時間，也是風雨最明顯的一天，宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生，大台北、花蓮及新竹、台中山區有局部大雨發生的機率。

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