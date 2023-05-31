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快訊／北韓飛彈疑「空中爆炸」從雷達中消失 ！　日韓取消警報

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓今（31日）發射疑似彈道飛彈、被稱為「衛星」的飛行器，南韓與日本沖繩一度發布疏散警報，但日方隨後取消警報，因有消息指北韓飛彈在空中時從雷達消息。南韓軍方正在確認飛彈是否爆炸或墜毀，同時當局也表示首爾並不在警報範圍內，今早民眾收到的通知為「誤報」。

▲北韓13日發射中程級別以上的彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓發射的飛彈從雷達上消失。（示意圖／達志影像／美聯社）

韓聯社報導，南韓軍方指出今早偵測到6時29分（台灣時間5時29分）許，北韓從西北部東倉里附近向南發射稱為「軍事偵測衛星」的飛彈，飛行器往南部飛越朝鮮半島西側白翎島以西海域。

日本政府預測北韓可能將沖繩設為目標區發射飛彈，因此立即對沖繩縣民眾發布警報，稱北韓發射飛彈，居民應盡快前往建築物內或地下避難，避免停留空曠處。

同時南韓方面也發布防空預警通報，提醒民眾隨時準備疏散，首爾的居民也收到相關警報。不過行政安全部後續澄清，首爾地區不在警報範圍內，首爾市政府當天上午6時43分（台灣時間5時43分）許發布的危急災害通知訊息屬於「誤報」。

南韓7時04分（台灣時間6時04分）發布新的國家即時預警通報，指出先前提到的飛彈確信不會飛到南韓，已取消相關避難警報。

多個消息來源指出，北韓飛彈在飛行過程中於雷達上消失，目前仍在確認是空中發生爆炸或墜毀。

►快訊／北韓證實：軍事偵測衛星運載火箭故障墜海

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