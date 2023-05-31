AI恐滅絕人類！　OpenAI執行長和百名專家警告：與核戰同樣危險

▲OpenAI執行長阿特曼一同聯署聲明，警告AI風險應列「全球優先事項」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI的執行長阿特曼（Sam Altman），與數百位AI科學家、學者、科技公司CEO與公眾人物簽署聲明，警告人工智慧（AI）技術可能為人類帶來滅絕的危險，嚴重程度等同於核戰。

綜合外電報導，該項公布在非營利組織「人工智慧安全中心」（Center for AI Safety，CAIS）網頁的最新聲明，指出AI對人類造成的危害可以等同於核末日，並呼籲各國立法者應專注於減輕AI帶來的「末日等級」的風險，「減輕AI帶來的人類滅絕風險，應與其他如疫情、核戰等人類社會規模的危機，一起被列為全球優先事項。」

微軟與阿特曼合作的ChatGPT可依照不同指令撰寫廣告文案、故事、文章與分享資訊，也能與使用者對話，強大功能在去年底推出後立刻掀起全球話題，也吸引各界公司引進和投資，不過反對與警告聲浪也隨之而來。

AI的對話與內容生成有賴人類餵給它的資訊，從ChatGPT推出至今一直有假消息、種族主義等引起社會疑慮的內容，可能加深人類社會的紛亂，AI驅動的自動化也可能摧毀某個產業。

簽署人中也包括「人工智慧教父」辛頓（Geoffrey Hinton），他過去也曾提出過類似警告。最讓他們擔憂的是「通用人工智慧」（Artificial General Intelligence，AGI）的崛起，若人工智慧具備人類認知能力，人類恐怕會失去對掌控權，專家更警告過，AI的成熟可能對物種甚至地球造成災難性後果。

連署人也包括谷歌（Google）和微軟（Microsoft）的專家，他們在AI領域中都屬於領先者。

事實上特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）與數百名專家，早在3月時也發表過一封公開信，呼籲應在確定安全無虞之前，將AI研發工作暫緩。