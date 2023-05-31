影片曝！露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺亡

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西巴拉納州卡斯卡韋爾（cascavel）一名女子日前喝醉酒，裸上身露奶想進入市中心一間酒吧，卻被保全推倒在路中央，趴地不醒人事的她接著被疾駛而來的轎車輾過，拖行了70公尺後不幸死亡。

▲奧莉薇拉被打倒後，遭到轎車高速輾過拖行亡。（圖／翻攝推特）

綜合巴西媒體報導，死者確認為28歲的奧莉薇拉（Daiane de Jesus Oliveira），她在28日凌晨4時許來到市中心一間酒吧，被外頭監視器拍到當時上半身全裸，兩點大露想進入酒吧，卻在門口和2名保全發生推擠，被追打至路中央，遭保全痛揍後推倒在大街上，整個人趴在三線道的中間道路上動也不動。

其他酒客喝完酒出來後發現奧莉薇拉趴在大馬路中央，趕緊走上馬路邊對疾駛而來的白色轎車揮手，示意轎車停下。打著右轉燈的轎車疑似為了避免撞到揮手的酒客，又將車開回中線，卻絲毫沒有減速跡象，就這樣輾過奧莉薇拉，將她拖行了70公尺後才停下。

警方到場時奧莉薇拉已當場死亡，白色轎車駕駛則是肇事後逃逸，目前警方仍在試圖找尋其下落。之後酒吧發布聲明，表示對整起事件深感震驚，已立刻將涉案的保全人員開除，並配合當局協助調查。

據了解，奧莉薇拉早在26日就失蹤，但並不清楚原因為何。