快訊／北韓發射飛彈！　南韓首爾發警報：隨時準備撤離

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓預告6月將發射軍事間諜衛星，日本政府今（31日）晨緊急發布警報，指北韓以沖繩為目標區域發射飛彈，提醒民眾疏散撤離。南韓首爾也向居民發布警報，呼籲隨時準備撤離。

▲南韓政府向首爾地區居民發出警報，呼籲隨時準備撤離。（圖／翻攝自臉書「我不是韓國人，我是玉米人」）

綜合外電報導，南韓國家安全委員會今晨緊急召開會議，向首爾地區居民發布警告，隨時準備撤離。日本防衛省則指北韓疑似發射彈道飛彈，目標區域沖繩，要求沖繩縣民眾進入地下等防空處躲避。

臉書專頁「我不是韓國人，我是玉米人」也分享當地情況，今早6時32分（台灣時間5時32分）就被發布的首爾警報吵醒，「請各位國民準備避難，也請讓年幼者和年長者優先避難」，當地電視台立刻播報相關報導。

北韓官媒中央通信社29日引述高層報導，平壤當局證實將於6月發射一枚軍事間諜衛星，強調有必要及時監控美國及其盟友的軍事行動。

▲首爾地區居民手機響起警報通知。（圖／翻攝自臉書「我不是韓國人，我是玉米人」）

日本海上保安廳透露，已接獲北韓通知即將於本月31日至6月11日間發射人造衛星火箭，中國與朝鮮半島之間的黃海、東海、菲律賓呂宋島以東的太平洋水域，已被指為火箭可能墜落的3個區域。

日本官房長官松野博一表示，衛星火箭可能通過包含西南諸島（琉球群島）在內的日本領土。防衛大臣濱田靖一已向自衛隊下達「摧毀命令」，若飛彈落入日本將進行攔截。

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