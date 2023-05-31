考生是女性就扣分！東京醫科大學遭判「賠償4人每人64萬」

圖文／鏡週刊

日本東京醫科大學曾被揭發為減少醫學系女性合格人數，校方在未告知情況下扣女性考生分數，還為男性考生加分。東京最高法院今（30）推翻一審判決，提高其中4名女考生的賠償金。

東京醫科大學於2018年時爆出，校方從2011年開始，在考試過程中就會自動扣女性考生分數，首先在第一階段筆試就會將女性考生分數自動降低，通過第一階段的男性考生，將會在第二階段考試中自動加分，使女性錄取率始終無法超越男性。

東京醫科大學之所以刻意扣女性考生分數，因女性畢業後，可能會因為結婚生子離開職場。

16名曾報考東京醫科大學的女性考生則向校方提告，共求償1億1,344萬日圓（約新台幣2,427萬），去年東京地方法院一審判賠1,826萬日圓（約新台幣398萬）。

東京最高法院今推翻一審判決，認為其中有4名女性考生成績原本可以錄取，卻被學校操控成績刷掉，造成考生們極大精神損害，因此將4人賠償金從單人最高150萬日圓（約新台幣32萬元），提高到最高300萬日圓（約新台幣64萬元）。



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