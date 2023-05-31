幕後／郭台銘夜襲柯文哲！率自媒體猛拍合照　柯營錯愕：超不尊重

▲郭台銘強行拉柯文哲看海。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨2024總統參選人柯文哲30日訪金門，與角逐國民黨提名參選總統失利的鴻海集團創辦人郭台銘同場，兩人握手又一同「扶轎」，讓「柯郭配」再受熱議。但郭台銘日前才突然衝到柯文哲的台北住家，30日帶著酒意下又衝到柯文哲下榻的金門民宿，且帶著大批的自媒體小組狂拍照，讓柯營大為不滿，認為不被尊重。

據了解，郭、柯2人白天公開碰面後，郭陣營、立委陳玉珍就不斷釋出「誠意」想要再次拜會柯文哲，但被柯營幕僚勸退，認為應另外邀約較為正式；誰料郭台銘，30日晚間竟一連打了5、6通電話要找柯文哲，接通後大聲問「柯市長是不是住ＸＸ民宿」，讓柯文哲本人、幕僚都感到相當驚訝。

▲郭台銘金門城隍爺扶轎，二度與柯文哲同框。（圖／民眾黨提供）

柯文哲結束上一場演講行程，準備去找同黨的金門縣長陳福海，走到民宿門口時，卻發現郭台銘不僅帶著酒意站在民宿裡面，跟民宿主人哈拉不斷，甚至連自己的自媒體小組都帶來，幾乎是完整記錄郭柯2人會面的過程，突然上演的這一齣戲碼讓柯陣營大感不解，質疑這樣臨時的拜訪怎麼會「全副武裝」？對於郭陣營的做法感到不被尊重。

儘管柯營告知「先不要拍」，但郭營卻說「我們已經通知媒體到現場了」，隨後郭台銘便強拉柯文哲去看海，兩人隨即到海邊聊天長達20分鐘，且一旁已經有1家媒體守候，柯營除了錯愕也有不滿情緒。

近柯人士指出，郭台銘自從宣布參選後，便不斷向柯「送秋波」，這樣的互動在國民黨確定徵召侯友宜為總統候選人後，不斷升溫。該人士說，柯文哲的個性向來難以直接了當的拒絕他人，這也讓郭台銘的聯繫越來越積極，但這次在金門會上演突襲戲碼，仍大感意外。

幕僚指出，柯文哲這次的金門行程早在訪美之前就已經安排好了，郭台銘跟柯文哲之間有自己聯繫的管道，當得知柯要到訪金門後，近期便不斷詢問柯的行程、這幾天在哪裡，「沒想到不只透過陳玉珍安排，還坐自己的私人飛機飛來」，展現出的熱情讓柯幕僚也大感訝異。

但幕僚強調，郭台銘與國民黨之間的紛爭可以說是藍營的「家務事」，一直以來都和柯陣營無關，且柯文哲也已經完成參選總統的前置作業，就只剩到中選會正式登記的手續，「柯文哲一定會走自己的路、參選到底」。