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李多慧40萬買新車！高嘉瑜揭「台灣車價亂象」：躺著抽稅比較重要

▲▼李多慧買新車。（圖／翻攝自李多慧YT頻道）

▲李多慧僅花40萬，就入手人生第一輛車子。（圖／翻攝自李多慧YT頻道）

記者閔文昱／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）昨28日在YouTube，她以1760萬韓元（約新台幣40萬元）的價格在韓國買了一輛韓國國產現代汽車，且還分60期付款，讓不少網友羨慕不已。對此，立委高嘉瑜也不禁感嘆「台灣車價到底怎麼了？」

高嘉瑜30日下午在臉書發文表示，台灣國產車內銷有高額稅金壓力，包含25%-30%的貨物稅、5%營業稅、進口汽車零組件的進口關稅5%-17.5%，如此高額稅負不僅墊高國內新車均價，甚至造成部分國產車外銷後，竟比在國內售價還便宜的荒唐情形。而其中最主要的貨物稅，在早年立法時則是作為「奢侈稅」課徵，現如今早已不合時宜。

▲高嘉瑜。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

▲高嘉瑜批評，不合時宜的貨物稅令國人買車負擔沉重。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

高嘉瑜指出，她自進入國會以來，除了直接提案修法調降貨物稅外，更是定期要求財政部檢討汽機車貨物稅存廢議題，然而財政部的答覆卻總是鬼打牆，無論財政部或交通部，總是以滾動式檢討為藉口，不斷延宕對民眾有益的調降汽車關稅、汽機車貨物稅及汽燃費隨油徵收，令她不禁質疑「或許對這些機關而言，這些能『躺著抽稅』的項目，遠比民眾所在乎的『租稅公平』來得更重要。」

據了解，現年25歲的李多慧入手人生第一輛車子為韓國國產現代汽車「casper」，是2022年輕型車，換算台幣約40.8萬元，不過她選擇分60期付款，每月只要30萬韓元（約新台幣7000元）。她透露，看中這輛車的原因為可以車宿、配備天窗，顏色又是喜愛的綠色，但她也懊悔自己太早買了，「因為接下來出的新款價格還會更便宜。」

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