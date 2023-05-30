日本首位AI女模「五月愛」出寫真集　矢板明夫：國會應立法標註

▲日本「集英社」的AI女模五月愛要推出寫真集。（圖／取自Twitter／@ai_satsuki_ai，下同）

記者林彥臣／綜合報導

日本著名出版社「集英社」推出首位AI模特兒「五月愛」（Satsuki Ai）的模特兒，並且還幫她出版寫真集，火辣的身材加上清純呆萌的臉蛋，號稱集合日本人公認的完美少女條件，相關話題在日本引發熱議。產經新聞台北支局長矢板明夫對此在臉書發文分析，AI技術已經把人類帶入一個「沒有辦法分辨真假的世界」，所以也有人建議，今後國會必須立法，凡是AI合成的模特兒影像一定要標明，絕不能允許業者以假亂真、欺騙大家的感情。

集英社所屬日本《週刊Playboy》利用AI人工智慧創造出一位寫真女模「五月愛」，取名的靈感來自她是在5月被創造出來的，官方資料是2006年5月29日出生，17歲、在東京長大、身高157公分、興趣是玩遊戲。除此之外，出版社還幫她開設推特帳號、出寫真集，一切都比照真人規格辦理。

五月愛結合了在一般日本人眼中屬於「美少女」的所有條件，人物設定是「鄰家的妹妹」有一雙水汪汪大眼睛、清純呆萌的臉蛋，還有超不科學的火辣身材，美麗與逼真的程度，完全不輸真人。

產經新聞台北支局長矢板明夫也對此在臉書發文表示，對於「五月愛」網上有人表示喜歡，也有人覺得AI技術已經把人類帶入一個「沒有辦法分辨真假的世界」，覺得有些可怕，但是有一個共通的結論是，「今後可能有很多模特兒要面臨失業了」。

矢板明夫指出，在現實生活中，模特兒們為了保持光澤的肌膚、苗條的身材等，要做出非常多超出常人的努力，但是，以後AI合成的模特兒，什麼都不用做，而且不會變老、也不會鬧出緋聞，成名之後，可以同時參加很多活動，甚至可以不用領薪水，真人是很難和「他（她）們」競爭的。

矢板明夫也提到，有人說，大家之所以喜歡購買寫真集，往往會有一種期待，希望將來有機會在生活中遇到本人、能夠成為朋友、甚至成為戀人，AI合成的模特兒，即使再漂亮、再可愛，但是一旦知道在現實生活中並不存在，很多人就會馬上失去了興趣。

矢板明夫說，所以有人建議，今後國會必須立法，凡是AI合成的模特兒影像一定要標明，絕不能允許業者以假亂真、欺騙大家的感情。