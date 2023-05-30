密碼錯太多次！日男iPod慘「被封印10年」　他重新開機驚呆：還能用

▲日本網友尤利因持續輸入錯誤密碼而導致iPod被鎖機10年，不料她的iPod在10年後居然還能使用。（圖／翻攝自推特／@YuriRockinJapan）

記者葉睿涵／編譯

蘋果過去的電子設備如果持續輸入錯誤密碼就會被鎖機，從一開始的1分鐘、5分鐘逐漸增加，其中甚至有人的等候時間是以年為單位，相當可怕。日本網友尤利（Yuri）最近秀出照片，聲稱他10年前因輸錯密碼被「封印」的iPod最近終於快到解鎖時間了，瞬間在網上引發熱議。

尤利5月27日在推特透露，他的舊iPod因為輸入密碼錯誤，被半永久地鎖機整整10年。接著他秀出照片指出，經過多年的等待後，iPod如今只剩下703分鐘，也就是11個小時後，就可以再度復活，讓不少網友十分期待。

有網友興奮表示，很開心尤利可以讓被「封印」了10年之久的iPod「重見天日」，但也有網友擔心，尤利是否還記得iPod的正確密碼，甚至打趣說道，「該不會你又輸錯密碼，讓這支iPod又要再進入下一個10年吧？」

隨著尤利解鎖iPod的時間愈發靠近，他推文的熱度也越來越高，許多網友十分關注這支「沉睡」了10年的iPod的命運，甚至還在留言區投票，猜測iPod究竟會再次因密碼輸入錯誤被鎖，還是得以復活。

最後，尤利在5月28日揭曉結局，證實自己真的成功解鎖了iPod，更令人驚訝的是，這支iPod歷經10年後依舊可以正常使用，他甚至還用iPod來玩了一款櫻桃小丸子的遊戲，讓留言區的網友們欣喜若狂，除了狂刷一排恭喜外，也有不少人覺得尤利十分幸運，可以跟隨這支iPod「搭上了時光機」再次回到10年前。