瑪娃直撲沖繩！遊客「假期泡湯」蹲飯店　店家直接停業1周

▲瑪娃轉彎後朝西北方移動，有可能直撲沖繩。（圖／氣象廳）

記者王佩翊／編譯

瑪娃颱風轉彎後持續朝西北方移動，預計將直撲沖繩，而石垣島雖然目前還沒有出現強烈風勢與雨勢，但是已經進入颱風範圍，也直接打擊到當地的觀光業。石垣島的觀光船29日起開始停駛，許多店家停止營業至6月4日，觀光客們預計未來數日也只能躲在旅館內，無處可去。

根據《日本新聞網》報導，在疫情前每年有147萬名觀光客到訪的沖繩縣石垣島，29日下午3時已經進入瑪娃的颱風範圍內，儘管當地還未出現暴雨，但已經對觀光業產生巨大打擊。在石垣島著名觀光景點川平灣旁的餐廳兼伴手禮店早已做好防颱準備，暫停營業並徹底封鎖大門。該店社長指出，包含颱風後的打掃作業，至少要等到6月4日才能重新營業。

該店自5月29日起臨時停業1周，而餐廳原本每天約有100人預約，受到瑪娃影響將少賣出700人份的餐點。不僅餐飲業者，川平灣的觀光船業者也大受打擊。川平灣觀光船因為能從船底觀賞到熱帶魚與海龜而大受歡迎，往年這個時期每天至少有10艘船出航，但是自29日起全面停駛。

對此，觀光客也深感遺憾，不僅無法到各景點遊玩，因為暴風與大雨，預計未來幾天都只能關在飯店內，無法出門。

事實上，新冠疫情降溫後，當地業者好不容易等到觀光復甦，現在卻遇到颱風攪局。此外，以往5、6月很少有颱風，因此瑪娃的出現也讓業者困惑不已。