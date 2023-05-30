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科索沃塞爾維亞裔示威！與警爆發肢體衝突　北約維和部隊30人受傷

▲▼塞爾維亞裔民眾29日在科索沃茲韋錢鎮示威抗議，與北約駐科索沃部隊對峙。（圖／路透）

▲塞爾維亞裔民眾29日在科索沃茲韋錢鎮示威抗議，與北約駐科索沃部隊對峙。（圖／路透）

文／中央社科索沃茲韋錢鎮29日綜合外電報導

科索沃北部的塞爾維亞族群近日示威，要求罷免數名近期當選市長的阿爾巴尼亞族人。北大西洋公約組織（NATO）駐當地部隊協助處理衝突，今天有超過30名維和人員負傷。

科索沃北部有許多塞爾維亞裔居民，他們不承認科索沃於2008年從塞爾維亞獨立，仍繼續效忠於塞爾維亞政府，並抗拒科索沃政府在這個地區鞏固統治的任何舉措。

北約駐科索沃部隊（KFOR）表示，示威群眾在北部的茲韋錢鎮（Zvecan）與警方爆發衝突，並試圖硬闖一棟政府大樓，維和人員在驅散群眾時受到「無端攻擊」。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）說，有52名塞爾維亞人受傷，3人重傷，有一人「被阿爾巴尼亞特種部隊兩度開槍射傷」。

匈牙利國防部長在臉書（Facebook）發文說，傷者包括20名以上的匈牙利軍人，其中7人傷勢嚴重，但狀況穩定。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）說，有11名義大利軍人受傷，其中3人重傷；總理梅洛尼（Giorgia Meloni）加入北約的行列，呼籲「各方退一步以緩和緊張情勢」。

科索沃的塞爾維亞族群抵制上月在北部城鎮舉行的選舉，即使當時投票率不到3.5%，仍讓數名阿爾巴尼亞族人掌控當地議會。

科索沃總理庫提（Albin Kurti）政府上週不顧歐洲聯盟和美國希望緩和緊張情勢的呼聲，仍讓這些市長正式就職。歐盟與美國都支持科索沃從塞爾維亞獨立。

許多塞爾維亞人要求科索沃警察部隊撤離，還要阿爾巴尼亞族市長下台，因為他們不認為這些市長能代表他們。

根據在場的法新社記者說法，好幾群塞爾維亞人今早在茲韋錢鎮市政大樓前與科索沃警方爆發衝突，並試圖闖入，執法人員於是動用催淚瓦斯。茲韋錢鎮人口以塞爾維亞裔居多。

法新社記者目擊，北約駐科索沃部隊的維和人員起初想分開示威群眾和警方，但隨後開始用盾牌和棍棒驅離群眾。

數名抗議群眾朝軍人丟擲石塊、瓶罐和汽油彈，不過很快就被擊退到距離市政大樓數百公尺遠的地方。

北約部隊在聲明中表示：「在對抗最激進的外圍群眾時，數名駐科索沃部隊的義大利和匈牙利軍人遭受無端攻擊，並因燃燒裝置爆炸而有骨折和燒傷。」

北約強烈譴責針對駐科索沃部隊的「無端」攻擊，稱這類行動「令人完全無法接受」。北約表示：「必須立即停止暴力。我們呼籲各方克制，不要採取進一步加劇緊張情勢的行動，並展開對話。」

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