選美比賽老婆沒得第一名　暴怒夫失控衝台上「搶走后冠」砸爛

▲男子不滿選美結果，氣得搶走后冠砸爛。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

巴西一場選美比賽發生離譜事件，評審頒布比賽名次時，一名男子因為老婆沒有奪得冠軍，竟然氣得衝到台上，從第一名佳麗頭上搶走后冠、猛砸到地上，誇張舉動嚇壞現場所有人員，失控場面在網路上瘋傳。

事件27日發生在當地變裝選美比賽The Miss Gay Mato Grosso，影片中可看到， 當大瓦爾澤亞市(Várzea Grande)佳麗貝里尼(Emannuelly Belini)獲選為冠軍時，獲選為第二名的庫亞巴(Cuiabá)佳麗貝克(Nathally Becker)大方與她擁抱祝賀，沒想到此時貝克的丈夫馬修斯(Matheus Oliveira)突然衝到台上，當眾搶走后冠。

馬修斯搶走后冠後，大力把后冠砸在地上，還把仍在與冠軍擁抱的妻子強行拉走，留下其他飽受驚嚇的佳麗傻在舞台上，然而他情緒仍然十分激動，撿起地上后冠後又砸了一次才離開舞台。

事件爆紅後，選美活動組織人員海尼施(Malone Haenisch)聲明表示，貝克的丈夫因為覺得比賽結果不公平，所以造成這起事件，他們強烈譴責馬修斯行為，並計畫採取必要的法律行動，後來已另外提供新的后冠給冠軍貝里尼。