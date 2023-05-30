真人版《孤兒怨》！夫妻收養6歲女童　竟是「成人偽裝」想殺全家

▲ 巴內特夫婦2010年收養娜塔莉亞。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國電影《孤兒怨》描述一名被收養的女童實際上是因罕病長不大的成年女性，披著小孩外表禍害全家的驚悚故事，未料類似情節竟在印第安納州上演。一對夫妻收養一名來自烏克蘭的6歲女童，卻逐漸在她身上發現成人性徵，接著她更出現一連串令人毛骨悚然的舉動。

綜合《商業內幕》等外媒，住在印第安納坡里斯的麥可與克莉絲汀．巴內特夫婦（Michael and Kristine Barnett）2010年在佛州一家機構收養來自烏克蘭的娜塔莉亞（Natalia Grace Barnett），因為她外表看似和一般幼童無異，當時以為她僅有6歲，未料這竟是惡夢的開始。這段詭異故事被拍成紀錄片，29日起在美國播出。

已經離婚的麥可與克莉絲汀在片中齊聲指控，娜塔莉亞企圖傷害他們的親生小孩。麥可指出，患有罕見骨骼生長障礙的娜塔莉亞其實是一名偽裝成小孩的成人，甚至有反社會性人格，稱他們一家人「和一個騙子、精神病患生活在一起」。

▲ 娜塔莉亞的外表看似和一般小孩無異。（圖／翻攝自YouTube）

麥可說明，他們當時被告知娜塔莉亞有侏儒症，有1天時間可以考慮是否收養，後來決定收養是因為「我們想幫助可能永遠無法被愛的人」。

出生證明顯示她2003年9月4日生於烏克蘭，代表當時應該只有6歲，克莉絲汀在帶她回家隔天為她洗澡時，卻發現她已經長出陰毛，後來還在她的房間裡發現沾血的內褲，當面質問後她才坦承，「我月經來了，我一直沒有說」。

娜塔莉亞接著出現一連串詭異舉動，例如在車上小便、把大便塗在車窗上。麥可提到，娜塔莉亞還會收集刀具，曾對他說「我要在你睡覺時殺了你」，或是拿著刀站在他床角；曾將清潔劑倒進克莉絲汀的咖啡，企圖毒死她，還揚言要刺哥哥，「盡一切可能對家人造成傷害或精神上的痛苦」。大哥雅各（Jacob Barnett）就坦言，和娜塔莉亞待在一起時「感覺不安全」。

娜塔莉亞2012年曾被送進精神病院，診斷出反社會人格（sociopath），但因言語騷擾男病患被要求出院。當時巴內特夫婦便深信她已經成年，認為她的出生證明是捏造的，同年成功向法院申請更改出生紀錄，認定她出生於1989年，比原本的年齡大了14歲，代表她已經是23歲成人。

▲ 娜塔莉亞堅稱自己是2003年出生。（圖／翻攝自YouTube）

巴內特夫婦為她租了一棟公寓，讓她獨自生活，但據鄰居說法，娜塔莉亞常常不請自來，還會在人群中做出猥褻動作，令他們感到不安。巴內特夫婦則是移居加拿大，不久後離婚。

娜塔莉亞獨自住在一棟破舊的公寓，但長不大的身軀讓她甚至無法使用流理台或洗衣機，幾乎不會自己煮飯，只吃外送或泡麵，靠著政府發給貧民的食品券過活，後來因為帳單未繳被停電停話，當局才介入調查，認為娜塔莉亞被遺棄時雖已成年，受侏儒症影響仍須依賴父母，指控麥可和克莉絲汀疏忽照顧被撫養人，放任養女自生自滅長達3年。

麥可去年秋天被判無罪，克莉絲汀原定今年2月受審，但案件被駁回。至於娜塔莉亞，她2019年上節目受訪時堅稱被收養時真的只有6歲，並不是1989年出生，也不是個騙子，但目前在法律上仍是一名33歲女子。雙方說法究竟誰對誰錯，至今仍是個謎。