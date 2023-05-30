台灣女留學生魂斷匈牙利！疑遭失業男友獵槍射殺　鄰居曝1詭異現象

▲匈牙利警方13日發現一名台灣女留學生與其男友在公寓內死亡。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

匈牙利警方13日發現一名台灣女留學生與其男友陳屍於當地第三大城斯格德（Szeged）的一間公寓，懷疑男方是被公司解僱後，以父親的獵槍殺害女方後自殺。不過詭異的是，鄰居當天並未聽見這對男女的吵架或是特別響亮的槍擊聲，令人匪夷所思。

據匈牙利媒體Hungary Post報導，匈牙利警方13日在斯格德一處公寓內發現了2具遺體，經調查後發現，其中的女性死者來自台灣，目前是正在就讀醫學系的大二生，而據信是女死者男友的男性死者，則是一名IT專家。

警方發現，男死者在案發前幾天被公司解雇了，研判這名男子是使用父親的獵槍射殺女方後自殺。而男方的父母指出，他們已多日未與兒子聯繫，直到警方在兒子女友的家中發現遺體後，他們才知道兒子出了事。

不過，令人匪夷所思的是，儘管這起案件的犯案工具是一把獵槍，但鄰居都沒有在案發期間聽到吵架或是槍擊的聲音。當地媒體報導稱，鄰居當天曾在早上7點左右聽到了幾個低沉的聲響，但由於聲音聽起來像是在打掃地毯，所以便不以為意，直到警察破門而入時，才得知鄰居鬧出了人命。

鄰居也透露，女死者只會說英文，加上平常很少遇見她，因此他們並不認識這對男女，但鄰居們認為她與男友「很正常，安靜而有禮貌」。報導稱，警方未在現場發現遺書，而當局也在調查案件發生的確切時間，以及2人生前發生了什麼事。

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