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澤連斯基：烏克蘭全面反攻時機已確定

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／翻攝自臉書）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基29日發表夜間談話時表示，已針對烏方反攻時機做出決定。儘管他並未提供明確時間點，但他透露已與軍方會面，討論訓練、戰術、彈藥供應，再一次暗示基輔當局準備發動全面反攻。

綜合天空新聞、RFI等報導，俄羅斯持續對烏克蘭首都基輔及其他地方發動一連串攻擊，不分晝夜發射飛彈、派出無人機，根據烏方官員的說法，大部分攻擊都被防空系統攔截。

澤倫斯基29日透過夜間談話指出，美國提供的愛國者系統在烏克蘭手中確保了對俄羅斯任何飛彈的100％攔截率，將戰勝俄羅斯。

他也透露，已與軍方召開會議，會中談論到新的防空系統與飛彈、合作夥伴的相關協議，烏軍防空有效性以及什麼可使防空能力更加強大，「烏克蘭武裝部隊總司令和各作戰方向的指揮官進行匯報，不僅是有關彈藥的供應，不僅是有關新軍旅的訓練，不僅是我們的戰術，還有時機，這是最重要的，我們如何向前行的時機，已做出相關決定」。

不過澤倫斯基並未給出關於烏克蘭將在何時發動反攻的進一步細節。

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