瓦格納傭兵恐叛變！　俄退役軍官：普丁可能會被推翻

▲俄羅斯總統普丁（左）與瓦格納集團指揮官普里格津（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯退役軍人、前聯邦安全局（Federal Security Service）官員葛金（Igor Girkin）日前表示，總統普丁很可能會被瓦格納傭兵集團（Wagner）給推翻，直言叛變可能很快就會發生。

根據《商業內幕》報導，葛金在軍事部落格War in Translation發表影片指出，瓦格納的指揮官普里格津（Yevgeny Prigozhin）很有可能推翻普丁，「如果普里格津依舊是瓦格納的首領，那麼叛變就會迅速且徹底地發生。」

葛金表示，「（瓦格納）已經有政變的企圖，接下來會發生什麼我不知道，特別是當瓦格納被緊急撤回後方基地時，政變迫在眉睫的危險是非常明顯的。」葛金上個月就曾指出，「俄羅斯的經濟、軍事和政治體系，還沒有準備好應對這場曠日持久的戰爭」

普里格津與普丁關係良好，但他近來對俄羅斯國防高層頗有微詞，導致被俄國官媒禁播。

他對此憤怒表示，「那些高階官僚、克里姆林宮最頂端的那些人，試圖封住每個人的嘴，好讓他們不談瓦格納，這樣做只是再推人民一把，終將於2個月或3個月後，面臨俄羅斯人民的反彈。」