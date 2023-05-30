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少女派對喝到斷片　手機收朋友「3段影片」目睹自己性侵畫面崩潰

▲▼喝醉,喝酒,撿屍,酒杯,醉倒,示意圖。（圖／視覺中國）

▲少女在派對上不省人事。 （圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國拉斯維加斯17歲男艾登(Aiden Cicchetti)被控在車上性侵一名酒醉少女，少女當下已經喝到斷片，性侵過程全被其他圍觀青少年用手機拍下，完全不記得這件事的她事後看到影片崩潰。

男子艾登被控，3月24日晚上撿屍一名在派對上喝多的少女，並在汽車後座性侵。受害者表示，她是在派對上結識艾登，對方給她喝了一種飲料後突然覺得噁心暈眩，最後只記得自己打算走到車上離開，然而醒來卻發現自己躺在艾登家廚房地板上。

受害者後來收到艾登傳來簡訊，裡面提到他們曾發生性關係，少女原本以為對方是在開玩笑，結果收到3段相關影片，讓她非常驚訝，影片中還可聽到性侵正在發生時，附近圍觀者的笑聲。

身心受創的受害者向學校舉報案件後，後來便一直在家上網學習。艾登被捕後辯稱，雙方是自願發生性行為，不過警方仔細查看影片發現，少女雖然幾乎失去知覺，但性侵發生時曾醒來大喊不要，並且聽到哭泣聲。

被控三項性侵罪的艾登，本月24日在拉斯維加斯法院首次出庭受審，也因此讓發生在3月的案件細節近來被揭露，出庭後他獲得保釋，案件將於6月21日再次開庭。

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