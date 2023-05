少女派對喝到斷片　手機收朋友「3段影片」目睹自己性侵畫面崩潰

▲少女在派對上不省人事。 (圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國拉斯維加斯17歲男艾登(Aiden Cicchetti)被控在車上性侵一名酒醉少女,少女當下已經喝到斷片,性侵過程全被其他圍觀青少年用手機拍下,完全不記得這件事的她事後看到影片崩潰。

男子艾登被控,3月24日晚上撿屍一名在派對上喝多的少女,並在汽車後座性侵。受害者表示,她是在派對上結識艾登,對方給她喝了一種飲料後突然覺得噁心暈眩,最後只記得自己打算走到車上離開,然而醒來卻發現自己躺在艾登家廚房地板上。

Las Vegas teen, 17, arrested for 'raping' barely conscious girl in backseat of car as friends filmed and laughed after the two met on a party bus



Aiden Cicchetti, 17, is accused of raping a drunk girl while others laughed, and recorded the incident on their cellphones pic.twitter.com/hIEBiQykVw