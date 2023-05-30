瑪娃轉彎夾雨「直奔沖繩」！　日氣象廳最新預測路徑曝

記者王佩翊／編譯

瑪娃颱風已轉為中颱，並逐漸放慢速度轉彎，日本氣象廳預測，瑪娃30日起從沖繩南邊的海域持續朝北前進，31日靠近先島群島，6月1日至3日期間抵達沖繩本島與先島群島。整個過程將為沖繩地區帶來強風與暴雨，而受到鋒面與潮溼空氣影響，日本西部自30日起也會有強烈降雨，需謹防土石坍方。

▲根據氣象廳預測路徑，瑪娃將會朝北往沖繩移動。（圖／氣象廳）



根據《日本放送協會》報導，氣象廳指出，瑪娃自當地時間上午6時（台灣時間上午5時）起開始從沖繩南邊的海域緩慢地朝西北方前進，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺。瑪娃31日會開始逐漸靠近沖繩的先島群島，並在6月3日「極度靠近」沖繩本島與先島群島。

受到颱風影響，各地也會出現強風與暴雨，先島群島6月1日至2日雨勢最盛，而沖繩本島6月2日至3日將會有暴風侵襲。沖繩附近海域目前已經出現強烈風浪，先島群島預計31日會有更大風浪，而沖繩本島、大東島以及鹿兒島縣奄美大島同樣也有巨大風浪。由於瑪娃移動速度較慢，因此影響時間也較長，務必小心暴風、巨浪以及大雨侵襲。

日本本州各地雖與瑪娃有一定距離，但受鋒面影響，九州北部與中國地區雲雨發達，將會降下大雨。東日本與西日本未來數日將會斷斷續續出現降雨，總雨量也會提升。