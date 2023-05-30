女被放在床上「腐爛成木乃伊」　兒伴屍6年盜領她590萬退休金





▲警方突擊檢查發現女子已經死亡。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

義大利警方在一戶公寓中發現木乃伊屍體，死者是86歲女子赫爾加(Helga Maria Hengbarth)，已將死亡長達6年，然而兒子為了盜取她的退休金，沒有對外通報死亡並且伴屍生活。

當地警方因為發現赫爾加在新冠肺炎大流行後沒有提出任何醫療索賠，嘗試聯繫她卻無法找到人，25日前往位於威尼托(veneto)北部維洛納(Verona)公寓突擊檢查，沒想到在床上一個屍袋中，發現她早已成木乃伊腐屍。

He turned himself into police after they raided his home to discover he had been using the body as part of a pension scamhttps://t.co/ESwcy0EHrT — Daily Star (@dailystar) May 29, 2023

警方突襲時，與赫爾加同住的60歲兒子剛好不在家，但後來主動自首。兒子坦承，為了能繼續詐領母親的退休金，所以對外隱瞞母親已經死亡的消息，若是鄰居問起，則謊稱母親已經搬回德國家鄉。

當地報導指出，兒子每年盜領死者歐元3萬元（約台幣98萬元）福利金，6年來累計金額高達歐元18萬元（近台幣590萬元），警方目前正在調查赫爾加死因以及兒子是如何成功領取這筆錢財。