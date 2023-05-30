好萊塢海灘驚傳槍響！9人受傷「1嫌仍在逃」　遊客驚逃畫面曝光

▲美國好萊塢海灘發生槍擊案，造成至少9人受傷。（圖／翻攝自推特）
記者葉睿涵／編譯
美國佛州的著名旅遊景點好萊塢海灘（Hollywood beach）在當地29日下午發生槍擊事件，造成至少9人受傷。目前警方已逮捕了一名疑犯，但另有一人逃脫。
綜合美聯社與CBS等外媒報導，警方發言人貝蒂內斯基（Deanna Bettineschi）指出，初步調查顯示，有2組人在美東時間29日傍晚7時左右發生口角，後來升級為槍戰，導致至少9名民眾受傷。
BREAKING: There are reports of a mass shooting on Hollywood Beach in Florida. According to CBS, at least seven people were shot and some of the victims are young children.— Shannon Watts (@shannonrwatts) May 30, 2023
Permitless carry became law in the state in April. pic.twitter.com/C8P7iGhxaR
從現場影片可見，這起槍擊案發生於好萊塢海灘的Nick's Bar & Grill外。當現場響起第一聲槍響後，人群先是錯愕地四處張望，下秒就驚恐地尖叫逃竄，而不幸中槍的民眾則痛苦地倒在地上。
當局透露，警方目前已對現場實施封鎖，並將幾名受害者緊急送往附近的兒童醫院。CBS指出，至少有3名未成年人在這場槍擊案中受傷，而警方目前已逮捕一名嫌犯，但仍有一人還在追捕中。
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