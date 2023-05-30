1個愛馬仕要300萬！美男買不下手「用60hrs自製」　只花1萬女友樂翻

▲斯威親手為女友製作了一個愛馬仕柏金包。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

美國32歲男子斯威（Alexander Sway）的女友非常喜歡愛馬仕的柏金包，但由於他無法負擔這份禮物，於是決定親手為女友製作一個複製品，瞬間虜獲了女友芳心，而他記錄製作過程的TikTok影片也在網上爆紅。

綜合外媒報導，斯威的女友總是開玩笑地說自己要一個愛馬仕包包作為紀念日的禮物，但當他發現一個柏金包居然要10萬美元（約新台幣306萬元）時，「我真的很傻眼，這太瘋狂了，但我沒有買下這個包包，而是親手為她做一個」。

斯威首先在網上找到了手作包包的製作圖，然後在當地一家皮具店以420美元（約新台幣1.3萬元）買來鱷魚皮和製作包包所需的工具。一開始，斯威還以為這是一件很簡單的事，不料他最後卻一共花了60個小時，才終於成功將包包完成。

他表示，「我以為製作包包就是切割形狀、組裝零件這麼簡單，但我開始之後才發現我錯了。縫紉的部分是最難的，因為包包上的每個孔都要手工打孔，所以當皮革太厚時，我就不得不打孔2次，讓我的手指都麻了。我現在明白為什麼奢侈品的包包價格這麼貴了。」

斯威記錄包包製作過程的影片上傳到TikTok後，瞬間吸引了逾3600萬人觀看。雖然斯威在紀念日一個月後才將包包完成，但他表示，女友很喜歡這個包。儘管如此，不少網友在看完影片後卻認為，女友其實對這份禮物不是太滿意，「她在看包包的時候甚至差點將它掉到地上」。