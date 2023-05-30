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打110求救「淚崩13秒」被掛斷！女錯愕：沒怪他　兩派吵翻了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前家裡發生爭執，同住家人不僅動粗，還將她東西都摔壞，嚇得她躲進房裡打110求救，由於當下她太害怕，好不容易撥通卻淚崩說不出話，沒想到竟被掛斷，不過錯愕的她也強調，沒有要責怪警察，「但萬一有人情況比我還嚴重，卻被掛電話怎辦？」

女網友在Dcard娓娓道來，當天她回到家裡，就發現自己的物品都被摔壞，同住家人平時對她也不好，甚至有動粗的行為，「撥打110的時候，他們在我房門口一直敲門、撞門，還對我罵髒話，我未成年沒辦法搬出去住，所以當下很無助。」

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原PO透露，撥出去的第一通沒接通，結果第二通因為她哭得太激動、說不出話，猜測警察誤以為是惡作劇，所以就掛掉電話了，「有點求助無門的感覺，好不容易鼓起勇氣求救，但被掛斷的感覺，其實蠻不好的，後來也一直責怪自己，為什麼我當下沒辦法好好說話。」

事後，女網友回頭翻通話紀錄，發現通話時間為13秒；同時她也強調，「我沒有要仇警，也沒有打算要檢舉，只是把我經歷的事實給說出來。」

▲女網友翻通話紀錄，一共13秒時間。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友翻通話紀錄，一共13秒時間。（圖／翻攝自Dcard）

對此，許多網友直回，「哭代表有事情發生，真搞不懂掛什麼電話？」「警察沒有警覺心，甚至沒做出引導動作，如果真的發生嚴重危害人身安全事件，當事人怎麼可能冷靜敘述報案，能拿到撥出緊急電話就很不錯了」、「只哭不說話，警察不會覺得報案人有危險嗎」、「如果是完全沒聲音就算了，一直有哭聲，不是應該問一下發生什麼事嗎」、「誰會聽到哭聲還能裝作沒疑惑」。

但也有部分人緩頰，「打電話只哭不說話，被誤會是來亂的我覺得也正常，妳可以下載『110 視訊報案』APP，裡面可以與受理員警進行文字對談，下次能試著用看看」、「只哭確實不知道妳要幹嘛，也怕佔線以為惡作劇」。

一名女網友則分享案例，表示「我同事之前說他兒子不小心撥到110，他馬上搶回去掛掉，但仍有撥通，後來警局回撥，我同事說，『沒有啦，小朋友在玩，不小心按到...沒事。』對方還問說是真的沒事，還是不方便講，如果不方便就說『是』，我覺得超貼心。

另外，文章也釣出過來人，直言能理解原PO緊張、不知所措的心情，並透露自己有多次報案經驗，大多能在1分鐘內結束報案電話，警方也會很快前來，而報案內容包括「情境」，像是有多少人起爭執、是否持有危險武器；再來是「告知地址」，包含幾樓、幾號房。

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