五角大廈：中國正式拒絕與美進行防長對話

▲美國防長奧斯汀與中國防長李尚福不會在新加坡場邊會面。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝解放軍報）

記者張靖榕／綜合外電報導

新加坡香格里拉對話於6月2日至4日登場，五角大廈29日表示，北京當局正式回絕華府提出的兩國防長場邊會談要求。五角大廈表示中方拒絕軍事對話「令人擔憂」。

《華爾街日報》率先報導，五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）在29日的聲明中表示，美方強烈認為華府與北京維持開放的軍事對話相當重要，為的是確保美中競爭不會演變成衝突。

美方先前提議，雙方軍事首長與高層應在香格里拉對話進行場邊會面。中國現任國防部長李尚福於2018年，擔任中共中央軍委裝備發展部長，主責俄羅斯對中軍售案，因此受到美方制裁，中國要求若美方不願解除制裁，李尚福就不會和美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）會面。

資深國防官員表示，這早就不是中方第一次拒絕雙方軍事高層對話，事實上這只是一連串藉口的最新一個。美方自2021年以來十幾度提出軍事領袖互動，以及透過現有對話機制進行溝通，與最近10幾次的工作層級往來，中方不是已讀就是拒絕。

美國官員指出，中方的拒絕是罕見直率的訊息，但過去類似的會晤也都得等到最後一刻才確定，如奧斯汀去年與中國時任國防部長魏鳳和的會面，也是在開始前的幾個小時內才決定。