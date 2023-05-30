反對提高美債上限協議！　共和黨極右派料出手阻撓

▲拜登與麥卡錫原則談定的協議內容，在敲定細項後將由國會表決。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院議長麥卡錫與總統拜登，達成調高美國債務上限為期2年，原則同意的內容中可看出雙方各有讓步，但卻有一票極右派的共和黨議員對協議非常不滿，這代表著當協議31日在國會表決時，可能會面臨艱難的局面。

路透社報導，民主、共和兩黨強硬派議員的阻撓雖然在預期之中，但這也代表拜登和麥卡錫必須努力克服共和黨掌握的眾議院，以及民主黨主導的參議院。

共和黨2024總統提名候選人之一的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）表示，這次的協議並沒有辦法真的改變財政軌跡，「在這個協議之後，我們的國家仍然會走向破產。」

不過支持者估計在美國真的爆發債務違約前，國會仍會通過協議。財政部指出，債務違約將在6月5日發生。

共和黨眾議員強森（Dusty Johnson）表示，他已和數十名同黨議員討論過了，「這個東西（協議）絕對會通過，不會有問題的。」拜登則說他持續透過電話協調，「感覺很好。我們就等著看投票。」

此項協議目前共有99頁，允許延緩美國債務上限到2025年元旦當天，讓民主黨和共和黨能在2024年11月大選前，將這個政治高風險的議題先暫時擱置一旁。