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現實房價居高不下！元宇宙土地價格卻大崩盤　1年暴跌93％

▲Voxels元宇宙遊戲房地產價格跌最兇。（圖／翻攝推特）

▲Voxels元宇宙遊戲房地產價格跌最兇。（圖／翻攝推特「@crypto__fantasy」）

記者張靖榕／綜合外電報導

現實世界中房價居高不下令許多人難以置產，但在前陣子成為熱門話題的元宇宙中，卻因為經歷加密貨幣、交易所倒閉等低潮，房地產價格迎來雪崩式下滑。

CoinGecko報告指出，從2022年1月至今一年多的時間裡，5款知名元宇宙土地價格都出現了劇烈下滑。

報告針對Otherdeed for Otherside、The Sandbox、Decentraland、Somnium Space，以及Voxels Metaverse，共5知名元宇宙遊戲進行分析，發現元宇宙地價已經回落至0.37 ETH至1.09ETH（以太幣）之間，價格因項目而有所不同。

▲元宇宙房地產價格雪崩。（圖／翻攝推特「CoinGecko」）

▲元宇宙房地產價格雪崩。（圖／翻攝推特「CoinGecko」）

IT之家在報中觀察到，最便宜的虛擬土地是Voxels的0.16ETH。CoinGecko指出，Voxels虛擬土地價格跌幅最大，幅度高達93％，不過Voxels在推特上對此回應，表示儘管如此仍是第5名的遊戲，而在加密貨幣進入寒冬的環境下，Voxels唯一能做的就是持續進行基礎建設，其他4款虛擬土地商則並未就此做出回應。

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