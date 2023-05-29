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看TikTok學烹飪！美國女「微波雞蛋」後突爆炸　半張臉毀了

▲微波爐慘狀...。（圖／翻攝自PTT）　

▲微波爐煮雞蛋會發生炸裂狀況。（示意圖／翻攝自PTT，與本文無關）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國堪薩斯州一名37歲女子沙菲亞·巴希爾 (Shafia Bashir) 看TikTok的烹飪教學後，嘗試以微波爐料理雞蛋，最後卻被雞蛋炸傷，導致半張臉幾乎全毀，刺痛長達12小時。

綜合外媒報導，沙菲亞5月12日查看TikTok的烹飪教學，她拿半杯熱水加入些許的鹽、放入一顆雞蛋後，放進微波爐加熱幾分鐘，隨後將杯子拿出，並以冷的湯匙敲破雞蛋。

▲雞蛋,蛋黃,膽固醇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雞蛋突然從杯中炸開來。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒想到，雞蛋被湯匙敲破後突然爆炸噴湧，而噴濺出的液體衝向她的右臉，導致她右臉感到劇痛，雖然立刻用水沖洗卻減緩不了疼痛，只能緊急送醫治療而沒有大礙，但經過12小時後仍感到刺痛。

沙菲亞表示，她的傷口現在已經痊癒，不過仍想將這段經歷告知大眾，「我不想讓其他人經歷這些，因為它在TikTok上瘋傳…這是我一生中最難以忍受的痛苦」，「我的臉現在已經痊癒了，幸運的是沒有疤痕」，同時她發誓再也不吃雞蛋。

據了解，TikTok上有許多省時料理的影片，但過去有許多人透過TikTok接觸後模仿而受傷，甚至有人差點失明。

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