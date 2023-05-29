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快訊／驚爆情殺！台灣女留學生「匈牙利遇害」案情曝光

▲▼遇害台灣女大生所在城市，匈牙利斯格德（Szeged）街景。（圖／翻攝自Google地圖）

▲遇害台灣女大生所在城市，匈牙利斯格德（Szeged）街景。（圖／翻攝自Google地圖）

記者林彥臣／綜合報導

一名台灣留學生5月中旬在匈牙利第三大城斯格德（Szeged）遇害身亡，當地警方研判是男友殺害女方後自殺。外交部29日也證實此事，駐處接獲通報後全程協助家屬至警局聽取調查，25日完成遺體運送手續，家屬已於26日搭機返台。

根據匈牙利媒體Hungary Post報導，匈牙利警方13日於該國第3大城賽格德（Szeged）一處公寓中發現2具遺體，女性死者是來自台灣的大四醫學生，男性死者是她的男友，警方研判是男友殺害女方後自殺。

根據《中央社》報導，駐匈牙利代表處5月13日接獲通報，與駐在國警察總局查證，確認就讀賽格德大學的台灣陳姓留學生遇害後，隨即聯繫陳姓學生在台家屬，並協助辦理赴匈牙利程序，駐處接獲通報後全程協助家屬至警局聽取調查，25日完成遺體運送手續，家屬已於26日搭機返台。

駐匈牙利代表劉世忠28日在臉書發文表示，經過一周協助安排，送走一對傷心卻堅強的父母回台灣，完成其心願；他很欣慰外館人員（包括匈牙利籍僱員）都能用「將心比心」，協助所有在海外遇到困難的台灣民眾，並希望該對父母能夠旅程平安、彌補遺憾。

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