「川普被捕」假照瘋傳！AI用來製造政治假象　美2024年選戰掀隱憂

▲ 川普挑戰回鍋總統。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社華盛頓28日綜合外電報導

一張張川普被捕的假照片;一支描述拜登若連任未來將一片黑暗的反烏托邦影片;一段兩人互罵的深偽錄音。觀察家表示,快速發展的AI技術恐加速美國政治選戰中不實訊息的傳播。

法新社報導,由人工智慧(AI)驅動的先進工具導致真假日益難辨,而2024總統選舉預料將會是美國第一場看到大規模使用這項技術的大選。

這項科技價格低廉、取得容易,加上發展速度遠快過監管因應作為,美國政治分歧雙方可能都會駕馭這項技術來擴大接觸選民,並藉此技術只花短短數秒就寫出募款專刊。

然而,技術專家警告,在美國政治氣候兩極、在川普2020年大選吞敗等眾多已獲查核的真相仍遭選民質疑的此時,有心人士恐會利用AI來散播混亂的種子。

讓人深省的是,已有實例顯示2024大選選前將碰上謠言滿天飛的窘境:3月間,川普被紐約警察強行帶走的假照片在網路瘋傳。

The rapid rise of AI technology has provided many benefits, but disinformation poses a real danger to the public.



Here's why pic.twitter.com/W2zPqamgmE