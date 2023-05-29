基輔連6起爆炸巨響！　烏軍：夜間擊落37枚飛彈、30架無人機

▲ 俄羅斯28日對基輔展開戰爭以來最大規模的無人機襲擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯28日為慶祝「基輔日」，對烏克蘭基輔發動重大空襲，規模可能達到開戰以來最大。隔天空襲並未停歇，烏軍稱29日夜間擊落67個空中目標，包括俄國巡弋飛彈及無人機，據報基輔稍早又傳出連6起爆炸聲響。

根據CNN，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日尼（Valerii Zaluzhnyi）29日宣布，俄軍夜間對基輔發動新一波攻擊，基輔防空部隊摧毀75個「空中目標」中的67個，包括37枚巡弋飛彈、29架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機及1架偵察無人機。

扎盧日尼在Telegram發文說明，「俄國佔領者夜間以巡弋導彈及攻擊無人機襲擊烏克蘭軍事設施及關鍵基礎設施」，從裏海（Caspian Sea）的9架Tu-95轟炸機上發射多達40枚巡弋飛彈，並派出35架攻擊型無人機。基輔警察局長內比托夫（Andriy Nebytov）表示，幾乎所有敵方目標都被摧毀，但仍有部分地區住宅及基礎建築受損，所幸無人傷亡。

然而據CNN、法新社等外媒，基輔29日上午又傳出爆炸聲響。空襲警報響起後短短幾分鐘內，CNN團隊就在基輔市中心聽見巨響，至少發生6次，但目前不清楚是防空系統攔截目標或物體撞擊地面的聲音。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram警告，「城裡發生爆炸！就在中心地區，待在避難所！」軍事管理部門則稱，已經派出救援及消防單位前往基輔Obolonskyi區域一條道路，「撲滅正在燃燒的導彈殘骸」。