北韓6月初召開勞動黨全中會　檢驗上半年經濟是否達標

▲金正恩今年2月26日在平壤召開朝鮮勞動黨第8屆中央委員會七中全會。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今（29）日向日本海上保安廳通報，計畫將於本月31日至6月11日之間發射軍事偵察（間諜）衛星，恐違反聯合國安理會決議。在此之際，北韓官媒預告，6月初將召開朝鮮勞動黨第8屆中央委員會第8次全體會議，檢驗今年上半季經濟目標是否如實達成。

根據北韓官媒《朝中社》今（29）日報導，北韓朝鮮勞動黨中央委員會政治局將於6月上旬召開第8屆中央委員會第8次全員會議，結算2023年度上半季黨和國家行政機關的事業現況、人民經濟計畫實施進度等，並全面討論革命發展上具有重要意義的政策問題。

北韓從去年12月底、今年2月底各召開第6和第7次全體會議，其中今年2月討論的是「農業問題」，探討如何改善糧食短缺的情況，預計今年6月初則將召開第8次，通常北韓按照慣例每年約召集1至2次的全體會議，然而光是今年上半季就召開2次（今年2月底、6月上旬），顯然非比尋常。

根據南韓《韓聯社》，南韓北韓大學院校長梁茂進（양모진）分析，北韓今年6月活動繁多，包括發射人造衛星、召開朝鮮勞動黨全體會議、祖國解放戰爭勝利節（7月27日，慶祝簽署韓戰停戰協定）70周年，對內可以團結國家體制、對外則突顯存在感。

另外，《路透社》指出，北韓官媒《朝中社》29日透過社論評論美國與南韓25日在京畿道抱川市進行的「聯合火力擊滅訓練」（實彈演習），演習地點距離南北韓邊境僅25公里，北韓在該篇社論指該聯合軍演是一場「危險的戰爭賭博」，認為美國與南韓侵略北韓的戰爭已進入了實驗階段。